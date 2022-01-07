ВОЗ: Более ста стран не смогут достичь уровня вакцинации в 70% до середины 2022 года

Из-за неравномерного распространения вакцин от коронавируса и сегодняшних темпов вакцинации более 100 государств не успеют достичь необходимого уровня иммунизации в 70% до середины 2022 года, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

«При нынешних темпах распределения вакцин 109 государств не смогут привить 70% своего населения к началу июля 2022 года», — сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что вакцины первого поколения хоть и не могут полностью побороть коронавирус, но вносят большой вклад в сокращение числа госпитализаций.

Гебрейесуса подчеркнул, что применение большого объема бустерных доз в одних странах в то время, как в других многие жители не получили еще и первой дозы вакцины, не сможет остановить распространение Covid-19 в мире.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских ученых свидетельствуют, что смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других вариантах вируса.