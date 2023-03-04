Храм из руин и музей в гараже: кто и зачем снимает фильмы о татарстанской глубинке

Ольга Павлова: «Идея появилась еще в 2019 году. Тогда мы с молодежным отделом Казанской епархии ездили в трудовые экспедиции, помогали восстанавливать храмы в селах»

Фото предоставлено Ольгой Павловой

Как живут люди в селах, в глубинке Татарстана, из чего складывается их быт? Для жителей города ответы на эти вопросы чаще всего представляют собой набор устаревших стереотипов. Большинство жителей мегаполисов уверены, что те, кто живет вдали от высоток и заводов, мечтают перебраться в города. Проект «Вглубь» рассказывает о тех, кто ломает такие представления.

Инициативная группа молодых людей из Казани выиграла грант Президентского фонда на создание цикла фильмов о людях, живущих в глубинке Татарстана. Героями станут люди, живущие в селе. Это, к примеру, майор в отставке, который восстанавливает храм, или житель села, который создал на своей малой родине Музей радио.

«Идея появилась еще в 2019 году. Тогда мы с молодежным отделом Казанской епархии ездили в трудовые экспедиции, помогали восстанавливать храмы в селах. В таких поездках мы знакомились с интересными людьми, их истории поражали и трогали до глубины души. В какой-то момент этих историй стало настолько много, что мы решили – надо что-то с этим делать», – рассказала участница проекта Ольга Павлова.

В большинстве своем эти герои – люди пожилого возраста, поэтому ребята поторопились с воплощением своих идей.

«Пока они, слава Богу, живы, мы хотели рассказать, как много они сделали», – поделилась Ольга.

Первый фильм создатели проекта начали снимать на свои деньги, но вскоре поняли, что своими силами не справятся. Тогда они открыли сбор на сайте по коллективному финансированию творческих идей. Так они нашли единомышленников, которые их поддержали. И уже скоро будет организован показ этого фильма.

Фильм, который скоро увидят зрители, посвящен майору в отставке Анатолию Бакуркину Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Майор в отставке восстанавливает храм в Клянчино

«Без поддержки гранта, такими темпами мы снимали бы по одному фильму в год. Теперь же мы планируем снять пять фильмов до конца года и организовать показы с лекциями на исторические темы», – объясняет Ольга Павлова.

Фильм, который скоро увидят зрители, посвящен майору в отставке Анатолию Бакуркину – «Татар-информ» рассказывал его историю. Уже шесть лет он восстанавливает храм Смоленской иконы Божией Матери, построенный 174 года назад в селе Клянчино Верхнеуслонского района Татарстана. В 30-е годы он был закрыт, его использовали как склад. Несколько десятилетий храм пустовал. За годы забвения был почти утрачен, но вернувшийся в родное село Анатолий Кириллович принялся за его восстановление.

Анатолий Бакуркин уже шесть лет восстанавливает храм, построенный 174 года назад в селе Клянчино Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Когда все начиналось, в 2016 году, полуразрушенное здание храма было до окон завалено всевозможным мусором, внутри росли деревья. В кармане у Анатолия Кирилловича на тот момент было чуть больше ста рублей. Он не стал отчаиваться – нашел рядом с храмом старое ведро, ржавую лопату и принялся за дело.

Сейчас он говорит, что храм на 95 процентов готов. Планирует через месяц полностью завершить работы внутри. Там уже проводят службы, крестят детей и скоро начнут венчать. Впереди еще восстановление фасада и облагораживание прилегающей территории.

Участники проекта «Вглубь» говорят: «Люди должны знать о таких, как “наш дядя Толя”, ведь он – настоящий пример истинной веры.

Вторая история из практически вымирающей деревни Люткино Пестречинского района Фото предоставлено Ольгой Павловой

Привели в порядок старинное кладбище, и деревня начала возрождаться

Вторая история из практически вымирающей деревни Люткино Пестречинского района.

«Там живет семья Гавриловых. Несмотря на то что деревня начала постепенно вымирать, они не опустили руки и принялись за восстановление своей малой родины», – рассказывает Ольга.

В Люткино стоит деревянный храм Животворящего Креста Господня, который, как только открылся, тут же был закрыт. До наших дней он едва дожил, стоит сейчас в плачевном состоянии. И у Гавриловых хватило мужества начать там уборку, и постепенно он обрел божеский вид. Во всех смыслах слова.

В Люткино стоит деревянный храм Животворящего Креста Господня Фото предоставлено Ольгой Павловой

«Эта семья выиграла президентский грант со своим проектом “Память не водица”, который направлен на благоустройство старинного кладбища в Люткино и вовлечение жителей и уроженцев села в дело сохранения исторической памяти. Деревня эта очень старая, поэтому там сохранились могилы участников Великой Отечественной войны», – рассказала участница проекта «Вглубь».

Благодаря средствам гранта им удалось поменять ограду на кладбище, благоустроить парковую зону. Потихоньку люди, чьи корни берут свое начало из Люткино, стали приезжать на могилы своих предков, а затем начали покупать здесь земельные участки и строить дома. Так постепенно деревня начала возрождаться.

Музей радио имени Попова… в гараже

Третья история из села Соколка, или Сокольи Горы, Мамадышского района Татарстана. Там живет Василий Тихонов, который создал у себя в гараже Музей радио.

«Он собрал больше тысячи экспонатов. Делает все это не ради чего-то, а в удовольствие. Благодаря этому его Сокольи Горы не были забыты и стали прославлены», – делится Ольга.

Идея создать музей радио пришла Василию Александровичу во сне. Причем он никогда не был работником радиоиндустрии, но всю жизнь собирал приемники и ремонтировал их. Пенсионер назвал музей в честь российского физика Александра Попова.

Жители Соколок с восхищением рассказывают о своем односельчанине и сами много раз бывали в его музее, периодически пополняют его экспозицию.

Хозяин музея проводит экскурсии для детей и рассказывает им об истории радио. Делает это совершенно бесплатно, вход в музей тоже бесплатный.

Люди в селе Бишево настолько дружно живут, что смогли вместе построить церковь Фото предоставлено Ольгой Павловой

О дружных сельчанах Бишево

Еще один фильм был снят уже на средства гранта. Он о жителях села Бишево Апастовского района РТ. Люди эти настолько дружно живут, что смогли вместе построить церковь.

«Бишево – это русское село, окруженное татарскими и чувашскими селами. Живут там все очень дружно. Но что интересно, в таком сложном переплетении культур и верований православие появилось там достаточно рано для Казанского ханства, уже в начале XVII столетия», – рассказала Ольга.

Дружные жители села восстановили своими силами храм – это ключевой момент фильма. Почти сто лет они жили без церкви. Когда-то здесь стояла старинная обитель, назвать точные годы ее постройки никто не смог. Вероятно, храм несколько раз перестраивался, и последний раз это произошло в 80-е годы XIX века. Церковь, освященная в честь Иоанна Предтечи, была закрыта в 1931 году. Потом помещение использовали как зернохранилище, а позже как школу.

«Эти люди очень любят свое село. Хотят, чтобы оно развивалось» Фото предоставлено Ольгой Павловой

«В рамках проекта “Вглубь” мы снимаем кино про созидателей. Про тех, кто делает что-то необычное, кто решается что-то поменять, не дожидаясь, когда, допустим, на портале Госуслуг за это проголосуют. Это люди, которые преображают к лучшему свою Родину. И в Бишево ее преображает дух сплоченности между людьми», – поделилась участница проекта.

В фильме некоторые жители рассказывают о том, как был утрачен старый храм и как строили новый. Через их простой рассказ передается уникальная атмосфера, которая сплотила людей и дала им силы для строительства церкви.

«Эти люди очень любят свое село. Хотят, чтобы оно развивалось. В какой-то момент они единодушно пришли к мысли, что русское село погибает без церкви. Долгие десятилетия духовная жизнь там существовала за счет бабушек, которые читали молитвы. Они приходили, если кто-то болел, умели отпевать, но на замену им никого не нашлось», – поделилась Ольга.

«В рамках проекта “Вглубь” мы снимаем кино про созидателей. Про тех, кто делает что-то необычное, кто решается что-то поменять» Фото предоставлено Ольгой Павловой

Жители села начали задаваться вопросом: когда эти бабушки умрут, кто здесь будет молиться? Эта мысль подтолкнуло их к действию – быстрее взяться за возрождение храма. Поддержала их администрация. Совместными усилиями в этом году там состоялась первая за сто лет Рождественская служба. Она стала большим праздником для сельчан.

Из обычной деревни в этнографический музей

Четвертая история – о жительнице Кукморского района Ольге Санниковой, которая живет в деревне Синерь. Она решила, что никуда не уедет, а будет строить свое будущее на родной земле.

Еще одна история – о жительнице Кукморского района Ольге Санниковой, которая живет в деревне Синерь Фото: kukmor-rt.ru

«Село Синерь граничит с Марий Эл, поэтому Ольга решила построить Музейно-этнографический комплекс “Марийская усадьба начала XX века”. Основная ее цель – сохранение марийской культуры и самой деревни в ее изначальном виде», – рассказывает Ольга Павлова.

Жительница деревни Синерь подает заявки на гранты, которые периодически выигрывает. Деньги идут на воссоздание деревни. Ольга Санникова изучает историю родного края и постоянно находит в архивах все новые и новые уникальные факты.

Несколько веков назад, на месте, где стоит деревня, обосновались мари. Свое поселение они назвали Серебистая Речка, что на языке мари звучит как Ший Энер. Деревня процветала, здесь была и школа, и колхоз. В советские годы трудящиеся этого колхоза занимали лидирующие позиции. Но когда рабочие места сократили, люди стали уезжать, и жизнь в Синере потихоньку начала увядать. Ольга и сама поначалу покинула деревню, но, прожив несколько лет в Москве, вернулась. Вместе с другими родственниками она возродила здесь жизнь. И пусть село до сих пор не такое плотнонаселенное, сюда приезжают туристы и гости из соседних сел.

Предложите вашего героя!

«Тем для пятой истории пока еще нет, но мы ищем героев. Поэтому если кто захочет кого-то предложить, мы будем только рады. Нам интересны истории из связки “человек – деревня”, по отношению к объектам культурного наследия, к усадьбам, памятникам, просто к какому-то нематериальному наследию», – объяснила Ольга Павлова.

7 марта в Галерее современного искусства ГМИИ РТ на ул. Карла Маркса, 57 участники проекта «Вглубь» организуют показ фильмов про Клянчино и Бишево. Начало в 15.00. Вход свободный.