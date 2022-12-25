«Даже священники не верили»: в РТ снимут фильм о пенсионере, восстанавливающем храм

Майор в отставке Анатолий Бакуркин уже шесть лет восстанавливает храм Смоленской иконы Божией Матери, построенный 174 года назад в селе Клянчино Верхнеуслонского района Татарстана. О мужчине, который принялся возрождать святыню из руин, было решено снять фильм. Подробности в репортаже «Татар-информа».

В селе Клянчино был заброшенный храм, который сейчас восстанавливают из руин

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Село Клянчино расположилось среди полей Верхнеуслонского района – вокруг заброшенные фермы и дома. В прошлом веке это было большое село Клянчинского уезда – почти районный центр по нынешним меркам. Сегодня же тут едва ли наберется две сотни жителей. Заброшенным тут был и храм – сохранились только стены, да и то кирпичи рассыпались, с каждым днем превращаясь в хлам. Приходившие на эти руины старожилы вспоминают, что они и в советские годы бегали сюда тайком помолиться. И вот настал день, когда святое место начало возрождаться.

Анатолий Бакуркин: «Здесь венчались мои родители и прародители. Меня здесь крестили в 1936 году» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я последний, кого здесь крестили»

«Здесь венчались мои родители и прародители. Меня здесь крестили в 1936 году. Мама мне рассказывала, я тогда вцепился в бороду священника и не отпускал, пока он не закончил. И так получилось, что я был последним, кого здесь окрестили и кого крестил этот священник. После этого храм закрыли, а батюшка наш пропал, до сих пор ни в одном архиве нет о его смерти информации», – рассказывает Анатолий Кириллович Бакуркин.

Здесь разместили мельницу, позже святое место использовали как склад, а потом стали разрушать кувалдами, рассказывает пенсионер.

Анатолий Бакуркин, когда подрос, уехал из родного села, 28 лет отдал службе в армии, а вернувшись, стал фермером в Клянчино. Признается, всегда с болью смотрел на разрушенную церковь, но в одиночку за восстановление браться не решался.

В 1936 году храм закрыли, разместили мельницу, позже святое место использовали как склад, а потом стали разрушать кувалдами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руины, мусор и деревья выше стен

«Я продавал дачу тут, неподалеку, и вот сидим мы с покупателем, Сергеем, и смотрим на храм. Спрашивает: “А почему никто не восстанавливает?” Я ему говорю: “Так давай мы и восстановим”. Через несколько дней он мне звонит и говорит: "Я у владыки благословения попросил"», – рассказывает Анатолий Кириллович.

Тогда, в 2016 году, полуразрушенное здание по самые окна было завалено всевозможным мусором, внутри росли деревья выше стен. В кармане было лишь 136 рублей, вспоминает мужчина. Назад пути нет – нашли где-то среди мусора ржавое ведро и лопату и принялись за дело, рассказывает Анатолий Кириллович.

«Я тогда чуть не заплакал – ну зачем же я согласился, это же невозможно! И через полчаса смотрю, шесть человек ко мне идут, сельчане, и среди них один местный алкаш, совсем пропитый. И я подумал, что если даже он взялся, значит, и я смогу!» – вспоминает Анатолий Кириллович.

Кресты, которые упали с церкви, сохранила местная жительница. Именно они сейчас и сверкают на куполах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Первый вздох»

Уже сейчас Анатолий Кириллович вспоминает, что первый вздох новой жизни храм сделал в 1998 году. Тогда к нему подошла одна из местных жительниц и рассказала, что дома у нее хранились кресты, которые с церкви упали. Попросила их сюда принести, чтобы можно было старушкам молиться. Именно они сейчас и сверкают на куполах.

«У меня тогда даже и мысли еще не было, чтобы храм возрождать», – вспоминает он.

Благодаря помощи меценатов кресты отвезли в мастерскую, очистили от ржавчины и привели в порядок, а потом из Москвы привезли три книги сусального золота, чтобы их покрыть.

«Когда мы купола и кресты поднимали, тут женщины стояли – они плакали. Они руки целовали нам, не отходили от нас, в ноги нам кланялись, благодарили, что мы храм восстанавливаем», – при воспоминании об этом глаза Анатолия Кирилловича наполняются слезами.

«Когда мы купола и кресты поднимали, тут женщины стояли – они плакали» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Они тебе ведь, бесы, не дадут»

Мужчина обходит храм, внимательно осматривая каждый уголок. Относится он к этому месту с особым трепетом. Каждый уголок, каждый кирпичик для него как родной. Признается, последнее время все реже приезжает сюда.

«Меня полтора года назад ковид сильно подкосил, потом два инсульта и пневмония. Давно еще мне батюшка говорил: "Ты храм начал восстанавливать? Ну теперь держись – они тебе ведь, бесы, не дадут. Это ведь не просто стройка, не дом, не дача – это храм", – и буквально через неделю у меня жена под машину попадает. Всю измололо ее. Я ее еле-еле выходил. С тех пор она так и не встает», – рассказывает Анатолий Бакуркин.

Ухаживая за лежачей женой, пожилой мужчина, который и сам едва передвигается с тростью, не опускает руки – настолько сильна его вера. Да и люди поддерживают. По его признанию, их поддержка не позволяет сдаться.

Пожилой мужчина едва передвигается с тростью, но не опускает руки – настолько сильна его вера Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Чудеса

Анатолий Кириллович сейчас живет в Казани и является прихожанином храма Серафима Саровского. Там, узнав о его намерениях, стали активно помогать, даже установили ящик для сбора пожертвований.

«Первый транш мне пришел из Пятигорска. Наши девочки из храма Серафима Саровского в интернете разместили информацию о нашем деле, и увидел ее один предприниматель. Оказалось, что тут дед у него жил. Я лежу дома с проектом, и тут мне звонок: "Анатолий Кириллович, это вы? Я вам 250 тысяч выслал", – а мне как раз нужно было срочно рассчитаться с каменщиками», – рассказывает он.

Хорошие люди сами приходили к Бакуркину. Он вспоминает, что помощь приходила отовсюду, словно чудо. Как-то, рассказывает Анатолий Кириллович, ходил он вокруг храма и собирал обломки кирпичей, это заметил местный предприниматель.

«Спросил, сколько кирпича нужно, ну я навскидку и ответил – тысяч сто. Он только спросил, куда складывать, и на следующий день уже привозить стали», – улыбается пенсионер.

Хорошие люди сами приходили к Бакуркину. Он вспоминает, что помощь приходила отовсюду, словно чудо Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Местные жители без лишних просьб сами собрали деньги, на них поставили окна, а деньги на двери лично принесла Анатолию Кирилловичу одна пенсионерка.

«Говорит: “Я дом продаю, хочу храму пожертвовать”. Я еще немного добавил и сделал утепленные красивые металлические двери», – вспоминает пенсионер.

Жертвовали и по 700 тысяч рублей, среди благотворителей были даже мусульмане, удивляется пожилой мужчина. Так в храме появилась и звонница в восемь колоколов – деньги на них выделил один из предпринимателей, другой помог установить их на колокольню.

«Чтобы открыть храм, нужно 2 миллиона рублей плюс-минус 50 тысяч. Я умею все эти расчеты делать, в строительстве я разбираюсь – я же заканчивал военно-инженерное училище. Я могу взрывать, подрывать и снова восстанавливать», – шутит Бакуркин.

«Чтобы открыть храм, нужно 2 миллиона рублей плюс-минус 50 тысяч» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мне сейчас 86 лет, но мне надо еще один храм сделать»

Пенсионер твердо верит, что храм будет жить в полную силу, хотя поначалу даже многие священнослужители не верили в эту затею. Глядя на работу, проделанную за шесть лет, поневоле начинаешь верить в чудеса, ведь все это сделано руками обычных людей.

«Мне сейчас 86 лет, но мне надо еще один храм сделать в Макулово», – внезапно заявляет уже в конце нашей беседы Анатолий Кириллович.

Поддерживают его молодой замглавы Макуловского сельского поселения Павел Карпухин и отец Владимир, который проводит здесь службы.

«В Макулово есть Богоявленская церковь, построенная в 1812 году. Так же, как и храм в Клянчино, она была разрушена в 30-е годы. Он был взорван, от него остался один фундамент. При проведении газопровода там была обнаружена могила правнука князя Ухтомского, который построил этот храм. Теперь там стоит крест на могилке», – рассказывает Павел Карпухин.

Оказалось, что на все Макуловское поселение, в котором пять сел, работает только одна часовня, поэтому на храм в Клянчино возлагают надежды не только жители этого села.

Александр и Степан, мастера-плиточники, – проводят тут все свое свободное время: «Я не приду, другой не придет, тогда никто и делать не будет» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Тут уже и крестили, и отпевали»

Люди говорят, что помогают как могут и приходят по первой просьбе: то прибраться после ремонта, то почистить снег. Двое из них – Александр и Степан, мастера-плиточники, – проводят тут все свое свободное время.

«Подошел батюшка, попросил по возможности помочь в работе над храмом. Тут начали, потом в другой деревне. Когда есть время, делаем отделку, штукатурку, кафель. Я здесь живу, я человек крещеный – я не приду, другой не придет, тогда никто и делать не будет. Не все же деньги решают», – говорит Степан Перепелкин.

На момент нашего визита в храме полным ходом шли работы, любой шорох раздавался по пустому зданию эхом, усиливая звук во много раз. Отец Владимир и Анатолий Кириллович постоянно переспрашивали работников, все ли идет по плану. Мужчины уверенно отвечали: «Все с Божьей помощью».

«Поначалу как-то немного боязливо было работать здесь все-таки церковь, тем более старая церковь. А потом потихоньку руки сами все делать начали. Захочешь схалтурить, не схалтуришь – не получается. Раз сделаешь, два сделаешь и переделаешь так, как должно быть. Это же люди будут оценивать, ну и самому будет неприятно», – делится работник.

Отец Владимир рассказывает, что еще при жизни ныне покойный владыка Феофан благословил его быть здесь настоятелем Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отец Владимир приходит сюда читать молебны и проводить праздничные службы, встречают его тут с особой благодарностью. Да и сам, по собственному признанию, приезжает сюда с большой надеждой, что вскоре вместо строительных лесов и прочих неотъемлемых атрибутов стройки здесь в полную силу зажгутся свечи и святое место озарится ликами святых.

«Уже есть планы по росписи храма, хотим пригласить мастериц из Москвы, которые расписывали церковь в нашем районе. Но для начала нужно завершить отделочные работы, потом годик подождать, и если где-то выявятся недочеты, опять залатать все и снова ждать», – поделился он.

Отец Владимир рассказывает, что еще при жизни ныне покойный владыка Феофан благословил его быть здесь настоятелем, поэтому вопрос этот давно решен. Несмотря на то что храм еще не завершен, здесь уже проходили и отпевания, и крещения.

«Этот храм – наша Божья благодать, это чудо. От радости мы тут плакали. Душа радуется, когда тут службы идут» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы внучку крестили здесь. Дети привезли специально сюда, захотели здесь, на своей родине. И венчаться хотят здесь. Хорошо, что у нас все-таки церковь есть в селе, ходишь сюда с радостью», – рассказывает местная жительница Жанна Никишина.

«Этот храм – наша Божья благодать, это чудо. От радости мы тут плакали. Душа радуется, когда тут службы идут. А раньше-то проедешь мимо, смотришь – стоит как сирота, неухоженный. А сейчас с каждым разом преображается: вот побелили недавно, так чисто и светло тут стало», – поддерживает беседу другая прихожанка Нина Никишина.

«Когда нужно помочь, мы все активно приходим помогаем. Нужно бывает после ремонта прийти убраться, мы все это делаем. У нас тут есть литература, сами приходим, молимся», – рассказывает социальный работник из Клянчино Ирина Чернышева.

Существенную помощь храму оказали волонтеры – помогают и руками, и информационно, да и просто не дают упасть духом, говорит Анатолий Кириллович.

Фильм об истинной вере

В один из дней к храму приехали 18 человек – волонтеры из организации «Православная молодежь Татарстана». Для Анатолия Кирилловича это было настоящее чудо! Ребята после этого еще несколько раз приезжали сюда, чтобы помогать: мусор вывезти, убраться. Добровольцы уже несколько лет занимаются восстановлением храмов по всей республике, под свое крыло взяли и церковь Смоленской иконы Божией Матери в Клянчино, а теперь собираются снять фильм про веру пенсионера и его волю к победе.

Недавно сняли фильм про военного священника отца Анатолия, погибшего в зоне СВО (на фото), и теперь хотят оказать поддержку храму в Клянчино Фото: © «Татар-информ»

«Конечно, хлопот по полному восстановлению много. И дядя Толя хлопочет и дальше, несмотря на болезни и возраст. Мы же хотим рассказать о нем. Для того чтобы фильм скорее увидел свет, необходима финансовая поддержка», – говорят добровольцы.

Ребята недавно сняли фильм про военного священника отца Анатолия, погибшего в зоне СВО, и теперь хотят оказать поддержку храму в Клянчино. Говорят, люди должны знать о таких, как «наш дядя Толя», ведь он – настоящий пример истинной веры.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»