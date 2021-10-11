В селе Люткино Пестречинского района планируют провести консервацию старинного храма

В будущем году в селе Люткино в Пестречинском районе Татарстана планируется провести консервацию храма, построенного в XIX веке, и благоустроить родник. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель проекта «Память не водица» Екатерина Гаврилова.

«Перед жителями села стоит большая задача — провести консервацию деревянной разрушенной церкви. У памятника зодчества есть стены, внутри сохранились фрески с ликам святых, однако его крыша разрушена. Этот храм посвящен Казанским святителям — святым казанской земли. Таких храмов всего два в Татарстане — один в Лаишевском районе, второй — в деревне Люткино», — рассказала собеседница агентства.

Сегодня в храме не проводятся службы, так как культовое сооружение в аварийном состоянии. Приход находится рядом — в храме Животворящего Креста Господня села Кулаево. Исторически храм святителей Гурия, Варсонофия и Германа, построенный в селе Люткино в 1889 году, был частью Спасского прихода села Кулаево. Кулаевский священник Николай Боков активно участвовал в строительстве новой церкви и школы в Люткино.

В этом году проект «Память не водица», поддержанный приходом Кулаевской церкви, выиграл президентский грант на сумму 463 тыс. рублей. На эти средства сельчане провели благоустройство села, установили новую ограду на кладбище со старинными захоронениями XIX века.

Завершающим аккордом стал праздник под открытым небом в Люткино, который собрал двести местных жителей, уроженцев этой деревни, волонтеров, фольклорных ансамблей, в том числе и казанской фолк-группы «Духов день».

В начале праздника благодарственный молебен отслужил благочинный Пестречинского района священник иерей Ярослав Петрущенков. Затем сельчане крестным ходом прошли вокруг разрушенного храма. Далее все переместились на праздничную поляну вблизи храма Казанских чудотворцев.

«Далее для гостей праздника звучали песни, бабушки устроили частушечный батл, работала полевая кухня с гречневой кашей и чаем из самовара, люди общались между собой, высказывали надежду на восстановление села. Сейчас здесь живет всего десять человек. Также была организована экспериментальная выставка — фотосушка со снимками, как выглядело село в момент расцвета. Буквально в 60-х годах прошлого века население деревни составляло 1,5 тыс. человек. Кто-то принес фотографии детства, кто-то показал фото своих родителей», — поделилась подробностями руководитель проекта «Память не водица».

По словам руководителя проекта, целью гранта было не только благоустроить территорию, но и объединить сельчан. «Люди по-прежнему не забыли дорогу в деревню. Недавно активисты обратились к главе района с просьбой благоустроить дамбу в Люткино. Работы по укреплению дамбы и строительству пожарного пирса сразу же начались. Получается, что проект в рамках гранта дал виток новой деревенской жизни», — добавила Екатерина Гаврилова.

Екатерина Гаврилова — внучка участника Великой Отечественной войны, уроженца села Люткино Павла Бочкарева. В 70-х годах Павел Бочкарев преподавал географию и историю в Кулаевской сельской школе. Родственники героя принимают активное участие в деле возрождения села и сохранения его истории.