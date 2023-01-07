Первое Рождество за сто лет: как в маленький сельский храм этой ночью вернулась жизнь

В селе Бишево Апастовского района сегодня прошла первая за сто лет Рождественская служба. Во времена гонений в советские годы храм здесь был закрыт, и долгие годы село жило без храма. В конце 90-х местные жители взялись за восстановление. Как прошла здесь первая праздничная служба – в репортаже «Татар-информа».

В эту ночь великий праздник пришел во все храмы

Торжественное богослужение, которое возглавил Глава Татарстанской митрополии, прошло сегодня ночью в соборе Казанской иконы Божией Матери, – это была главная Рождественская служба в республике. Просторный светлый храм вместил в себя несколько сотен верующих, а трансляция богослужения велась по телевидению на весь Татарстан.

Но Бог незримо присутствовал сегодня во всех, даже в самых маленьких, даже в полуразрушенных церквушках – в эту ночь великий праздник пришел во все храмы. И для православных в районах Татарстана, для жителей сел и деревень он был не менее торжественным.

Ольга Павлова вместе с мужем Александром и друзьями решили встретить Рождество в селе Бишево Апастовского района

Жительница Казани Ольга Павлова вместе со своим супругом Александром и друзьями именно так решила отметить Рождество – преодолев больше сотни километров, они приехали в село Бишево Апастовского района. Там больше десяти лет местные жители и волонтеры строили храм Иоанна Предтечи неподалеку от места, где стоял старый храм, когда-то разрушенный.

«В советское время в здании храма была школа»

Ребята из общества «Православная молодежь Татарстана» уже давно были знакомы с батюшкой – отцом Сергием (Грязновым). Совсем недавно его назначили настоятелем храма Иоанна Предтечи, и его первое Рождество в этом статусе друзья решили отметить вместе. Это событие стало знаковым и для всех жителей села, ведь ждали этой праздничной службы кто-то больше десяти лет, а кто-то и всю жизнь.

Именно здесь стоял самый первый храм, однако река Свияга подмывала берег рядом с ним, и новую церковь решили перенести в другое место

«Здесь стоял старинный храм, который в годы советских репрессий уничтожили. В 2006 году местные жители начали строить новый. Так, за 10 лет построили, вместе с домом священника. И только в этом году назначили настоятеля. В этом селе всегда проводятся шикарные праздники, тут очень дружная община, есть старожилы – крепкое село. Хотя окрестности здесь в основном татарские и чувашские», – рассказывает Ольга Павлова.

Указывая на пустырь, Ольга рассказывает, что именно здесь стоял самый первый храм, однако река Свияга подмывала берег рядом с ним, и новую обитель решили перенести в другое место, чуть дальше.

В 2006 году местные жители начали строить новый храм, за 10 лет построили вместе с домом священника

«В советское время, когда церковь закрыли, в здании организовали школу, но затем ее разобрали. Там храм был полностью утерян. Потом здесь построили другую школу, но село долгое время стояло без церкви», – рассказывает историю Ольга.

Село Бишево было основано в период Казанского ханства, точные годы постройки первого храма здесь никто назвать не смог. Вероятно, он несколько раз перестраивался, и последний раз перед тем, как Церковь подверглась гонениям, возводили обители в 80-е годы XIX века.

«Храм закрыли в 1931 году, после чего его использовали как зернохранилище, а уже потом он стал школой. Многие старожилы до сих пор помнят, как они приходили в кабинет директора и видели там арку. А в 90-х школу разобрали и построили новую», – рассказывает настоятель отец Сергий.

Постепенно храм стал обретать современный облик

«Была даже идея поставить на месте храма мечеть»

Еще в 1998 году сельчане задались вопросом о необходимости храма, но строительство, по словам настоятеля, шло очень медленно.

«Стены только к 2002 году появились. Несколько лет работы стояли на месте. Была даже идея поставить на месте храма мечеть, но православная община вновь принялась за работу», – рассказывает священнослужитель.

Постепенно храм стал обретать современный облик, подключился к разговору староста села Михаил Телишев. Говорит, дело пошло быстрее после того, как в район назначили нового главу.

Староста села Михаил Телишев говорит, что строительство пошло быстрее после того, как в район назначили нового главу

«Всем скопом, всем районом помогали. Сам я жил тогда в Казани, но приезжал помогать. Главное ведь, чтобы руки были. А потом, в 2015 году, когда я стал старостой, тут алтаря еще не было. Вот батюшку пригласили из Буинска, он нам показал, как все делать. Потом тут все обшили, все сделали, но батюшки у нас своего так и не было. К нам приезжал священник только на большие праздники, и то на полчаса», – рассказывает староста села.

Чтобы здесь начались полноценные службы, члены общины отправились в Казань в митрополию, очень просили назначить в храм настоятеля.

«Не каждый молодой выпускник семинарии хочет служить в деревне»

«Мы поехали к владыке Феофану, просить, чтобы нам назначили батюшку, но он так и не успел. Ковид. Но в прошлом году 6 мая к нам в Буинск приехал новый владыка Кирилл. Мы с ним встретились, и он приехал, посмотрел, что мы тут сделали. Ему тут наши бабушки спели, ему понравилось, и он сказал: “Будет вам батюшка”», – вспоминает староста.

Настоятеля отца Сергия, по словам старосты, в селе действительно очень уважают и любят, а это Рождество для сельчан стало словно началом новой жизни

Минувшим летом в село приехал отец Сергий, это стало для местных жителей значимым событием, почти чудом.

«Это удивительная история, потому что далеко не каждый молодой выпускник семинарии хочет служить в деревне, а отец Сергий и согласился, и семья его поддержала. Его детям было 2 года и месяцев 8 тогда. И они всем сердцем полюбили Бишево, а люди полюбили их. За один час утром пришли человек пять с подарками: курником, козьим молоком, подарочки детям принесли», – рассказывает Ольга Павлова.

Настоятеля, по словам старосты, в селе действительно очень уважают и любят, а это Рождество для сельчан стало словно началом новой жизни. Сам отец Сергий надеется, что поток путешествующих к ним вырастет. Село ведь крепкое, история богатая, здесь очень красиво, даже зимой.

Одна из местных жительниц сохранила старинный образ Божией Матери – Знамение

Знамение

Храм новый, но одна из местных жительниц сохранила старинный образ Божией Матери – Знамение, который был написан при открытии самого первого храма в этом районе. По сей день люди получают исцеление по молитвам у этой иконы, рассказывают сельчане.

«Мы знаем, что эта икона появилась еще со дня основания храма, хранилась она долгое время у одной старенькой бабушки. Но откуда она появилась, уже никто не знает. Она меня впечатлила не только тем, что она старинная – образ редкий, а еще и тем она интересна, что сзади, если эту икону перевернуть, там написан образ Николая Чудотворца. Это древняя традиция. В 19-м веке так не делали, это делали намного раньше», – рассказывает настоятель отец Сергий Грязнов.

Сзади, если икону перевернуть, написан образ Николая Чудотворца. Это древняя традиция

Сегодня после ночной Рождественской службы в честь знакового события не только для села Бишево, но и для всего прихода местные жители устроили концерт в Доме культуры.

«Приезжали артисты, были и песни, и танцы. Потом нас покатали на санях по местным просторам. Это удивительное место, люди ведут здесь праведную жизнь. Сегодня в каждом доме здесь празднуют Рождество, настоятель старается заглянуть ко всем в гости, пообщаться с прихожанами. А вечером местные жители пойдут колядовать и поздравлять всех с праздником», – делится впечатлениями Ольга.

В честь Рождества для всего прихода местные жители устроили концерт в Доме культуры

В Бишево соблюдают традиции, поэтому Рождество здесь особенное, делится Ольга. Признается, в праздник здесь словно окунаешься в детство, когда жизнь была добрее, уютнее и самое главное – спокойнее. А когда Бог в сердце – ничего не страшно.

Фотографии предоставлены Ольгой Павловой