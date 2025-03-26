Воспитанники и коллектив альметьевского детсада отправили «одеяла победы» бойцам СВО

В Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Великой Победы школьники и дошкольники села Кузайкино Альметьевского района Татарстана вместе с родителями и воспитателями приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Лоскутное одеяло Победы». В рамках инициативы они изготовили три уникальных одеяла для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Маленькие художники, вооружившись акриловыми красками и фломастерами, рисовали по вдохновению, без заранее заданной темы. На лоскутках ткани появлялись солнца, танки, воздушные шары, цветы, самолёты и вертолеты.

Позже эти изображения были аккуратно пришиты к покрывалам, превращая их, по замыслу организаторов, в символ поддержки и надежды.

Одеяла будут отправлены военнослужащим с ближайшей партией шефской помощи.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.