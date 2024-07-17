«Воспитание патриотов»: бойцы СВО посетили палаточный лагерь под Бугульмой

Глава Бугульминского района Линар Закиров вместе с участниками спецоперации, которые сейчас находятся в отпуске, а также представителями общественных организаций посетили палаточный лагерь военно-патриотической направленности «Форпост».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, около 100 детей сегодня отдыхают на территории лагеря. Ребята живут в палатках прямо в лесу, стирают сами. На территории есть все необходимое — столовая, санузлы, умывальники, места для обучения военному делу, игр и спортивных состязаний.

«Военно-патриотическое воспитание молодежи — это, в первую очередь, воспитание настоящих патриотов своей Родины. Это наше будущее: надежные защитники и крепкий тыл. Важно, что ребята здесь развиваются не только физически, но духовно-нравственно, социально и психологически. Дети проводят много времени на открытом воздухе», — подчеркнул Линар Закиров.

В распорядке дня детей — тактическая, огневая и медицинская подготовка, уроки самообороны, турниры по армейскому регби, страйкболу и лазертагу, подвижные игры с мячом, альпинистская подготовка, пятиразовое питание и развлекательные мероприятия.

Ребята в игровой и развлекательной атмосфере учатся азам допризывной армейской подготовки, основам оказанию медицинской само-взаимопомощи, строевой подготовке, ориентированию на местности, основам радиосвязи, полевым выходам.

Участники спецоперации вместе с представителями общественных организаций обсудили вопросы патриотического воспитания детей и молодёжи.

Основы воспитания должны закладываться в семье. Именно поэтому принято решение провести в августе на территории лагеря семейный день.

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