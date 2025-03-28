Вопрос о 30-летии Госсовета РТ рассмотрят депутаты на заседании парламента

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Казани сегодня пройдет восьмое заседание Государственного Совета РТ VII созыва. Первый вопрос, который обсудят депутаты, будет посвящен тридцатилетию парламента республики. С докладом выступит Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Парламент Татарстана в эти дни отмечает памятную дату. Тридцать лет назад, 30 марта 1995 года, состоялось первое заседание Государственного Совета I созыва», – сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

По случаю юбилея сегодня в здании парламента откроется выставка архивных документов и фотоматериалов.

Всего в повестку заседания включено 20 вопросов. Все девять республиканских законопроектов подготовлены к рассмотрению в первом чтении. Ими предлагается внести изменения в законы о налоге на имущество организаций, об архивном деле, о плодородии земель сельскохозяйственного назначения, об административных правонарушениях, об обращениях граждан, о молодежной политике, об объектах культурного наследия, о свободе совести и религиозных объединениях.

В обсуждении проекта закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в РТ» примут участие представители политических партий, не представленных в Госсовете. Раз в год на заседание парламента приглашаются представители всех непарламентских партий, зарегистрированных в республике, для обсуждения одного из вопросов повестки.

В Татарстане зарегистрированы 18 политических партий, пять из которых представлены в Госсовете. В частности, сформированы фракции «Единая Россия» и КПРФ, а руководители региональных отделений ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» избраны депутатами по одномандатным округам.

На заседании депутаты также заслушают доклады Конституционного Совета РТ, уполномоченного по правам ребенка в РТ, Общественной палаты РТ и отчет Академии наук республики.

Во время «Правительственного часа» будет представлена информация о подготовке и проведении празднования 200-летия со дня рождения ученого и просветителя Каюма Насыри.