Минниханов: Госсовет РТ играет огромную роль в развитии Татарстана и России в целом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил депутатов и ветеранов Госсовета РТ, а также всех татарстанцев с 30-летием деятельности республиканского парламента.

«За прошедшие три десятилетия была заложена надежная правовая основа парламентаризма, созданы условия для социально-экономического развития Татарстана как динамично развивающегося, опорного региона Российской Федерации», - отметил Раис РТ в своем поздравлении.

Он добавил, что все эти годы Госсовет РТ играет огромную роль в развитии Татарстана и России в целом, совершенствовании законодательной базы, решении ключевых задач экономики и социальной сферы, науки и образования, здравоохранения и культуры. Во главу угла, по его словам, депутаты всех созывов всегда ставили интересы людей, их проблемы и ожидания, направляли свои усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, молодёжи.

«Сегодня, когда наша страна столкнулась с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь депутатов татарстанского парламента участникам специальной военной операции, поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей», - подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики также выразил уверенность в том, что компетентность, преемственность, ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, палатами Федерального Собрания России и общественными объединениями и впредь позволят депутатам Госсовета РТ добросовестно трудиться, неукоснительно выполнять возложенные на них обязанности на благо нашего многонационального Отечества.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего», - добавил Минниханов.