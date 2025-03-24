От программы ликвидации ветхого жилья до реформы МСУ: Госсовету Татарстана – 30 лет

Почти 30 лет назад, 30 марта 1995 года, состоялось первое заседание Государственного Совета Татарстана I созыва. Именно тогда наш парламент начал работать на профессиональной основе. «Татар-информ» подготовил подборку фактов из истории Госсовета РТ и законодательных решений, которые во многом определили современное положение республики.





В центре Фарид Мухаметшин, Минтимер Шаймиев и Василий Лихачев

Фото: © предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Госсовет первого созыва принял 146 законов

В Государственный Совет первого созыва было избрано 130 депутатов от 130 одномандатных избирательных округов. Впервые в истории татарстанского парламентаризма был образован постоянно действующий, так называемый малый парламент, в состав которого вошли 39 депутатов.

Фото: © предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Председателем Госсовета первого созыва был избран Василий Лихачев, его заместителями стали Зиля Валеева и Ренат Харисов, секретарем парламента – Нурсиня Абдрашитова. Было образовано семь постоянных комиссий и Комитет парламентского контроля, первым председателем которого стал Сергей Кирилов.

Государственный Совет первого созыва провел 95 заседаний, принял 146 законов и более 2,3 тыс. постановлений.

Программа ликвидации ветхого жилья стала одной из самых масштабных в России

Фото: © предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Одним из самых знаковых решений Госсовета первого созыва стал республиканский закон «О целевом налоге для ликвидации ветхого жилья», принятый в июне 1996 года. Программу ликвидации ветхого жилья, не имевшую аналогов в России, инициировал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

В республике был введен целевой взнос с предприятий (собранные деньги предназначались исключительно для ликвидации ветхого жилья), а также определены другие источники финансирования. На момент принятия программы 120,2 тыс. татарстанцев проживали в ветхих домах. Расселить предстояло более 8,8 тыс. жилых домов, в которых проживало свыше 45,8 тыс. семей.

Программа завершилась в 2004 году, став одной из самых масштабных в нашей стране: в ее рамках было построено 1763 многоквартирных жилых дома общей площадью более 2,6 млн кв. метров.

Земельный кодекс Татарстана обсуждался больше года

Фото: © предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

На XI пленарной сессии Государственного Совета, которая прошла в апреле 1997 года, был дан старт земельной реформе. При обсуждении Земельного кодекса Татарстана на сессии озвучивались разные мнения по принципиальным вопросам, поэтому было решено опубликовать проект документа в прессе, обсудить его на сессиях местных советов, чтобы учесть мнение граждан при подготовке его ко второму чтению.

Земельный кодекс республики предполагал существенное реформирование этой области регулирования. Признавалось разнообразие форм собственности на землю: государственная (республиканская и коммунальная) и частная (индивидуальная, совместная и долевая). Земельные участки признавались особым видом недвижимости и включались в гражданский оборот.

Через год законопроект был принят и направлен на подпись Президенту, но Минтимер Шаймиев вернул его на доработку. Окончательно Земельный кодекс республики с учетом всех поступивших предложений и замечаний депутаты приняли в июле 1998 года.

Документооборот в парламенте ведется на двух государственных языках республики

Фото: © «Татар-информ»

Весь документооборот в Государственном Совете ведется на двух государственных языках республики. Синхронный перевод организован на сессиях, парламентских слушаниях, конференциях и других мероприятиях.

Специальная экспертная комиссия для установления идентичности законов и постановлений парламента на татарском и русском языках была создана в 1997 году. Ее руководителем тогда был назначен заместитель Председателя Госсовета Ренат Харисов.

В текущем созыве парламента Комиссию по установлению идентичности текстов законов РТ на татарском и русском языках возглавляет Камиль Гилманов.

«Правительственный час» стал одной из форм парламентского контроля

Фото: © предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

В январе 1999 года в Государственном Совете впервые прошел «Правительственный час», который стал новой формой взаимоотношений парламента с исполнительной властью. В дальнейшем такая она стала постоянной.

На «Правительственном часе» обсуждаются актуальные вопросы по различным темам, кроме того, он стал также одной из форм парламентского контроля – после рассмотрения вопросов Госсовет может дать поручения и рекомендации исполнительной и муниципальной власти, выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень, провести парламентские слушания.

Татарстан – один из первых регионов России, где приняли закон об обращениях граждан

Фото: © предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Татарстан стал девятым субъектом России, в котором законодательно утвердили должность Уполномоченного по правам человека. Она учреждена в июне 2000 года решением Госсовета.

Кроме того, Татарстан стал одним из первых регионов России, где на законодательном уровне прописали механизмы работы с обращениями граждан – в мае 2003 года был принят закон «Об обращениях граждан в Республике Татарстан».

Документ утвердил порядок рассмотрения обращений в органах госвласти и местного самоуправления, определил регламент приема заявителей, ответственность должностных лиц за нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений.

Рустам Минниханов обращался с ежегодным посланием Госсовету 15 раз

Фото: © rais.tatarstan.ru

Начиная с 2002 года руководитель республики обращается с ежегодным посланием Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении региона. А с 1992 по 2002 год Президент Татарстана представлял парламенту доклад о внутреннем и внешнем положении республики. Это предусмотрено Конституцией РТ.

Таким образом, Рустам Минниханов обращался с ежегодным посланием Государственному Совету 15 раз – с 2010 года, когда был избран на свой первый президентский срок.

Госсовет начал развивать молодежный парламентаризм

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2004 году при Государственном Совете была сформирована Общественная молодежная палата. С этого момента началась история развития молодежного парламентаризма в республике.

К слову, Татарстан стал одним из первых регионов, в котором появился базовый закон о молодежи. Закон «О молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан» был принят еще в 1993 году.

На смену Общественной молодежной палате в 2019 году пришел Молодежный парламент при Государственном Совете.

С появлением Общественной палаты ввели механизм общественного контроля

Фото: © «Татар-информ»

В ноябре 2005 года вступил в силу закон «Об Общественной палате Республики Татарстан». С этого момента в регионе был введен действенный механизм общественного контроля.

В апреле 2007 года на заседании Государственного Совета был принят Избирательный кодекс республики. Он объединил все законы, регулирующие избирательный процесс в регионе. До этого в Татарстане действовали отдельные законы о выборах депутатов Госсовета, о муниципальных выборах, о Центральной избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссиях.

Женщины-депутаты создали дискуссионную площадку по социальным вопросам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В сентябре 2009 года в Госсовете было сформировано объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие». Сегодня женские объединения депутатов работают в каждом муниципалитете республики.

В 2019 году по инициативе объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» создана дискуссионная площадка по социальным вопросам с женщинами-депутатами законодательных собраний регионов ПФО.

Кроме того, в 2009 году был дан старт «Парламентскому уроку». Это совместный проект Государственного Совета, Минобрнауки и Института развития образования республики. Первый парламентский урок прошел по теме «Где рождаются законы?».

Парламент наделил Рустама Минниханова полномочиями Президента РТ

Заседание Госсовета РТ 5 февраля 2010 г., на котором Рустам Минниханов был наделен полномочиями Президента Татарстана Фото: © shaimiev.tatarstan.ru

В феврале 2010 года Государственный Совет наделил Рустама Минниханова полномочиями Президента Татарстана. За это решение депутаты проголосовали единогласно. Его кандидатура была внесена Президентом России Дмитрием Медведевым.

«Рустам Минниханов зарекомендовал себя как опытный руководитель, умелый организатор, эффективный менеджер. Полагаю, он будет достойным преемником. События, которые происходят сегодня, исторически важны и ответственны не только для парламента, но и для республики и жителей Татарстана. Впервые на базе законов РФ и РТ цивилизованно передаем власть от одного руководителя к другому. Это происходит согласованно, с уважением», – сказал тогда на заседании парламента Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

В Татарстане появилась должность детского омбудсмена

Гузель Удачина Фото: © gossov.tatarstan.ru

В августе 2011 года был принят закон об Уполномоченном по правам ребенка в РТ. Так в Татарстане появился институт детского омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка избирается Госсоветом по представлению Раиса республики. Первой в этой должности была утверждена Гузель Удачина.

Государственный Совет утвердил текст гимна республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На заседании Государственного Совета четвертого созыва 21 февраля 2013 года был принят законопроект о внесении изменений в закон «О государственных символах РТ». Этот документ утвердил текст государственного гимна Татарстана.

До этого гимн республики, утвержденный постановлением Верховного Совета РТ в 1993 году, представлял собой музыкальное произведение татарского композитора Рустема Яхина.

Конкурс на лучший текст гимна, положение о котором разработал Госсовет, был объявлен в декабре 2011 года. Всего было зарегистрировано 182 заявки. Победителем конкурса стал доработанный текст поэта Рамазана Байтимерова, скончавшегося в 1989 году. На русский язык его перевел поэт Филипп Пираев.

Татарстан одним из первых в России подписал соглашения с Крымом

В центре Владимир Константинов – глава парламента Крыма, 2017 г. Фото: © rais.tatarstan.ru

В феврале 2014 года состоялось внеочередное заседание парламента республики. На нем было принято обращение Государственного Совета к народам Автономной Республики Крым: депутаты призвали все противостоящие стороны к мирному разрешению возникших противоречий.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором 97 процентов проголосовавших высказались за воссоединение полуострова с Россией. 18 марта в Москве был подписан договор о возвращении в состав России этих субъектов. Татарстан одним из первых среди регионов РФ подписал межправительственное и межпарламентское соглашения о сотрудничестве с ними.

Госсовет утвердил Стратегию социально-экономического развития РТ в статусе закона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На заседании Государственного Совета 10 июня 2015 года в статусе закона была утверждена Стратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

В Стратегии 2030 сформулированы стратегические задачи развития республики. В качестве главного приоритета в документе определен человеческий капитал как основа современной экономики, ключ к успеху в условиях конкуренции.

В 2016 году все муниципальные районы завершили разработку своих стратегий и утвердили их на заседаниях районных советов. Татарстан стал одним из первых субъектов РФ, применивших программный подход в стратегическом планировании.

Татарстан занял первое место в ПФО по количеству самозанятых

​ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты Госсовета поддержали эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», или налог для самозанятых. В январе 2019 года вступил в силу соответствующий федеральный закон.

Новым налоговым режимом смогли воспользоваться граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности.

На конец прошлого года количество зарегистрированных самозанятых в Татарстане превысило 350 тысяч. По этому показателю республика занимает первое место в ПФО.

Парламент приобрел новый опыт работы во время пандемии Covid-19

Фото: © «Татар-информ»

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения ввела режим чрезвычайной ситуации из-за распространения вируса Covid-19.

В связи с этим в Татарстане назначили дополнительные соцвыплаты, поддержку получили медицинские работники. При участии депутатов и общественных организаций было развернуто волонтерское движение для оказания адресной помощи нуждающимся.

В этот период Государственный Совет республики перешел на особый режим работы. Заседания комитетов проходили в режиме видеосвязи, в дистанционном режиме проводился и прием граждан. Это был первый подобный опыт за всю историю парламента.

Депутаты поддержали решение Президента России о проведении СВО

Расим Баксиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В феврале 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Депутаты Госсовета поддержали решение Президента России. Соответствующее обращение к национальному лидеру было принято 21 апреля 2022 года на заседании парламента.

За эти три года Госсоветом, Раисом и Правительством Татарстана были приняты десятки законов, указов и постановлений, обеспечивающих господдержку военнослужащих, участников СВО и их семей.

В нынешний, седьмой, созыв парламента депутатами избраны участники СВО – Расим Баксиков, Марат Галиев, Эдуард Сулейманов, Рушан Мингазов.

В Конституцию Татарстана внесли изменения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе 2023 года на заседании Госсовета был принят закон «О внесении изменений в Конституцию РТ». Из семи разделов и 126 статей Основного закона республики изменения внесены в шесть разделов и 60 статей. Введены две новые статьи, 25 норм признаны утратившими силу.

Высшее должностное лицо Татарстана стало именоваться «Глава – Раис Республики Татарстан». В Конституции также закреплен текст присяги руководителя республики.

Большая часть внесенных изменений направлена на актуализацию положений, регулирующих систему органов госвласти, их полномочия, координацию деятельности и взаимодействия. Расширены социальные гарантии.

Госсовет Татарстана стал одной из площадок саммита БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошлом году в Казани прошел саммит глав государств БРИКС. В рамках этого мероприятия 20 октября в стенах парламента и на площади перед ним открылась масштабная выставка «Сделано в Татарстане», демонстрирующая образцы продукции предприятий республики.

Выставку посетили 29 делегаций саммита БРИКС – в общей сложности около тысячи человек.

Татарстан отстоял местные советы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2025 году федеральный законодатель поддержал предложение Татарстана по законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Напомним, Раис и Государственный Совет Татарстана предложили дать регионам возможность самим решать, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую, или нет.

«Наша страна огромная, и одним шаблоном ею управлять нельзя», – пояснил позицию республики Раис РТ Рустам Минниханов на пятом заседании Госсовета седьмого созыва.

Тридцать лет парламентом республики руководит Фарид Мухаметшин

Фото: © предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

На протяжении тридцати лет парламент республики возглавляет Фарид Мухаметшин. Сначала он был Председателем Верховного Совета Татарстана, позже – Председателем Государственного Совета РТ.

«В нашей стране не так много людей, имеющих такой стаж политической и парламентской деятельности», – отметили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

Использованы материалы Государственного Совета РТ