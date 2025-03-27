Шаймиев: Парламент Татарстана доказал готовность отвечать на вызовы времени

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Государственный Советник Республики Татарстан, первый Президент Республики Татарстан, Председатель Верховного Совета Татарстана с апреля 1990 по июнь 1991 года Минтимер Шаймиев поздравил Государственный Совет РТ с тридцатилетием деятельности. Текст написан для специального выпуска газеты «Республики Татарстан», посвященного этой знаменательной дате.

«Тридцатилетие деятельности Государственного Совета Республики Татарстан – это событие особой важности в общественно-политической жизни нашей республики. Хочу отметить как Государственный Советник республики, обладающий в соответствии с Конституцией РТ правом законодательной инициативы в Государственном Совете, нахожусь в постоянном взаимодействии с руководством и депутатским корпусом, стараюсь быть в курсе основных событий, происходящих в Госсовете», – заметил Минтимер Шаймиев.

«На мой взгляд, парламент республики, преобразованный в 1994 году в Государственный Совет, достойно продолжив традиции, заложенные нами в конце прошлого века, доказал свою жизнеспособность и готовность ответить любым вызовам времени», – подчеркнул он.

«Исторически так сложилось, что наше поколение политических и общественных деятелей оказалось в гуще событий 1990-х годов, связанных становлением новой России и Татарстана. В те годы нам выпало быть в числе первопроходцев также и на пути становления парламентаризма не только в республике, но и в стране», – добавил он.

«Тридцать пять лет назад, в 1990 году, впервые в истории республики выборы в законодательный орган республики – Верховный Совет ТАССР и местные Советы народных депутатов проводились на альтернативной основе. Борьба была острой, конкурентной, в среднем по три кандидата на один мандат. Всего в парламент республики было избрано 250 народных депутатов, в том числе и я. Далее на альтернативной основе я был избран на должность Председателя нового Верховного Совета республики», – поделился воспоминаниями Шаймиев.

«Это был 12-й и, как оказалось, последний созыв Верховного Совета ТАССР, и в то же время – первый новый, демократический, которому предстояло выполнить историческую миссию – создавать и принимать уникальные, судьбоносные для Татарстана законы и законодательные акты. Это принятие Декларации о государственном суверенитете, закона о проведении референдума о статусе республики, учреждение президентского правления, разработка и принятие Конституции Республики Татарстан, подготовка и заключение Договора о разграничении полномочий между органами власти Республики Татарстан и Российской Федерации и многое другое. Кстати, государственный флаг, герб с изображением крылатого барса и гимн республики, важнейшие государственные атрибуты, тоже были приняты Верховным Советом 12-го созыва», – напомнил он.

«Должен сказать, что развитие татарстанского парламента принципиально отличалось от развития законодательных органов других регионов, потому как мы шли этим неизведанным путем первыми и создавали новые законы, некоторые потом становились примером для всей страны. Я благодарен всем депутатам того легендарного созыва – людям, волею судеб пришедшим в большую политику и сыгравшим важную роль в принятии исторических решений, а главное – создавшим новую, прочную, демократическую правовую основу для дальнейшего развития как татарстанского парламента, так и республики в целом», – отметил политик.

«В связи с избранием 12 июня 1991 года Президентом Республики Татарстан я, приняв присягу, официально вступил в новую должность. Пятого июля Председателем Верховного Совета был избран Фарид Хайруллович Мухаметшин, которому в дальнейшем пришлось принимать не менее ответственные решения. Но, как показала жизнь, Фарид Хайруллович оказался одним из самых подготовленных людей для парламентской деятельности. Как известно, он успешно возглавляет парламент республики в общей сложности уже более 30 лет. Считаю, что Председатель Государственного Совета РТ Фарид Хайруллович Мухаметшин – один из лучших парламентариев страны, думаю, он и был рожден для этой миссии. У него есть мощный, прирожденный дар убеждения, а это самое главное в парламентской работе», – констатировал Государственный Советник РТ.

«Поздравляю всех нас с этой знаменательной, исторической датой и желаю нынешнему составу Государственного Совета Татарстана плодотворной деятельности. Никогда не забывайте о том, что являетесь народными депутатами и представляете собой лицо и голос нашего многонационального народа, который и вершит историю», – заключил Минтимер Шаймиев.