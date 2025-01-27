Волынец об акции «Безопасное детство»: «Мы все должны помнить, что чужих детей не бывает»

Жизнь полна опасностей и взрослые не всегда находятся рядом с ребенком, а значит, не всегда могут быстро среагировать на угрозу. Как сделать так, чтобы пространство вокруг ребенка было по максимуму безопасным, а в случае чего, ребенок знал, как правильно себя вести и к кому обратиться за помощью, рассказала детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.





Ирина Волынец рассказала, как сделать так, чтобы пространство вокруг ребенка было по максимуму безопасным

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно создать безопасные условия для детей, особенно во время коротких каникул»

Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что это за акция – «Безопасность детства».

Акцию «Безопасность детства» с 2018 года проводит Институт уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Ее цель – профилактика чрезвычайных происшествий с детьми. Работая над этим, мы объединяем десятки тысяч неравнодушных людей по всей стране. С 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года в регионах страны проводится зимний этап акции.

Мероприятия акции разделяют на несколько пунктов. Основные из них заключаются в информирование детей и их родителей об основах безопасности, проведении мониторингов состояния объектов детской инфраструктуры, проверке безопасности на территориях зданий и сооружений, которые представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью детей. Затем принимаются меры по устранению выявленных нами нарушений. Кроме этого, мы занимаем детей полезным видом деятельности.

Какие мероприятия будут проводится в зимний период? Зима – это время ватрушек, ледянок, коньков и прочих развлечений, но не всегда они бывают безопасными.

Важно создать безопасные условия для детей, особенно во время коротких каникул, когда они проводят больше времени на улице без присмотра взрослых. Вместе с организаторами акции «Безопасность детства» мы предлагаем ряд рекомендаций, которые помогут сделать зиму безопасной для наших детей.

Первым шагом к обеспечению безопасности детей является создание рабочей группы, в которую войдут представители органов власти, общественности и некоммерческих организаций. Эта группа будет заниматься разработкой и реализацией профилактических мероприятий, направленных на снижение детского травматизма и закрепление знаний о правилах поведения в зимний период.

Зима – это время ватрушек, ледянок, коньков и прочих развлечений, но не всегда они бывают безопасными Фото: © «Татар-информ»

«К мониторингу зон повышенной опасности мы планируем подключить родителей и общественников»

Второй пункт нашего плана: просвещение и информирование детей и взрослых о возможных опасностях и способах их преодоления. Через СМИ, на официальных сайтах и страницах в социальных сетях региональных уполномоченных по правам ребенка, на сайтах государственных структур, размещается информация о безопасном поведении. О том, чего стоит опасаться, как вести себя, чтобы не получить травму и так далее. Мы будем распространять фотографии, видео, размещать плакаты в общественных местах, проводить семинары с педагогами. Через классные часы, дискуссии, конкурсы детям будут рассказывать о безопасном поведении в опасных

ситуациях.

К мониторингу зон повышенной опасности мы планируем подключить родителей и общественников. Это поможет нам устранить потенциальные угрозы, а там, где ранее были выявлены нарушения, будут проводиться внеплановые проверки.

Внимание уделим и безопасности на дорогах. Особое внимание следует уделить безопасности детей на улице, особенно во время гололеда и метели. Необходимо объяснять правила безопасности – говорить о том, что, к примеру, светоотражающие элементы на одежде помогут сделать их заметнее на дороге в темное время суток.

Травмы, которые получают дети, катаясь на коньках, – еще одна опасность зимы. Для предотвращения травм на льду необходимо проводить мониторинг состояния катков и горок, а также размещать информационные материалы о правилах безопасного поведения на льду в образовательных учреждениях и общественных местах.

Мы советуем контролировать состояние снежных и ледяных покрытий: регулярно проверяйте состояние снега и льда на улицах, тротуарах, лестничных маршах и других участках, по которым ходят дети. Лед должен быть очищен и посыпан песком или солью.

Контролировать и вовремя обслуживать спортивный инветарь также очень важно. Перед началом зимнего сезона проверьте состояние санок, коньков, лыж и другого спортивного инвентаря, которым пользуются дети. Убедитесь, что все безопасно и готово к использованию.

Родителям следует объяснять детям правила безопасного обращения с огнем и проводить беседы о том, как действовать в случае возникновения пожара Фото: © «Татар-информ»

«Часто именно неосторожность и детская шалость становятся причиной пожаров»

Еще одна опасность, которая грозит детям – это огонь. Нам всегда советуют, что детей нельзя оставлять одних дома, просят объяснять им, что играть со спичками нельзя. Что стоит помнить по теме пожарной безопасности?

Не менее важным аспектом является предотвращение пожаров. Родителям следует объяснять детям правила безопасного обращения с огнем и проводить беседы о том, как действовать в случае возникновения пожара.

Существует много причин возникновения пожара, но часто именно неосторожность и детская шалость становятся причиной пожаров. Обязанность каждого взрослого – объяснить ребенку, что спички и легковоспламеняющиеся материалы предоставляют опасность. Нужно пресекать игры детей с огнем, в частности, не допускать

использование фейерверков и хлопушек без присмотра взрослых.

Расскажите детям в игровой форме о правилах пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара. Это поможет сохранить их жизни.

К сожалению, случаи, когда на детей нападают собаки продолжают происходить. Как этого избежать?

Бродячие собаки представляют опасность в любое время года. Важно обратить внимание на профилактику нападений собак на несовершеннолетних. Во время проведения акции «Безопасность детства» мы будем информировать детей о безопасном поведении при встрече с собаками, а также о том, как избежать потенциально опасных ситуаций.

Бродячие собаки представляют опасность в любое время года. Важно обратить внимание на профилактику нападений собак на несовершеннолетних Фото: © «Татар-информ»

«Через ‘’Заступник’’ ребенок может мгновенно подать сигнал бедствия – помощь придет сразу»

Акция «Безопасность детства» проводится не первый год, что уже сделано на сегодняшний день?

В последние годы вопрос безопасности детей стал одним из приоритетных направлений в работе государственных и общественных организаций. В рамках акции «Безопасность детства» проводятся регулярные проверки объектов, где могут находиться дети, а также реализуются различные инициативы, направленные на повышение уровня их безопасности.

Недавно завершилась очередная волна акции, были проверены детские площадки, образовательные учреждения и места массового скопления детей. Результаты проверки показали, что, несмотря на значительные усилия, еще остаются нарушения, которые необходимо незамедлительно устраненить. Важно отметить, что в акции активно участвуют не только государственные структуры, но и волонтеры, родители и сами дети, что помогает формировать культуру безопасности.

Какие итоги на данный момент можно подвести после запуска проекта «Заступник» в Татарстане?

Проект запустили в Татарстане по поручению Раиса Республики Рустама Минниханова. Старт проекта был дан также по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, в сотрудничестве с Министерством образования и науки Республики Татарстан и Министерством внутренних дел по Республике Татарстан.

«Заступник» – это бесплатное мобильное приложение, созданное для того, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, были уверенны в любой ситуации. С помощью этого приложения ребенок может мгновенно подать сигнал бедствия – помощь придет буквально через считанные минуты. Более того, приложение интегрируется с экстренными службами, обеспечивая максимально оперативную реакцию.

Каждый день мы делаем все возможное, чтобы защитить своих детей. Мы учим их правилам дорожного движения, объясняем, как вести себя в общественных местах, стараемся быть рядом в любой ситуации. Но мы не можем находиться рядом в нужный момент.

«Более 15 тысяч родителей и детей доверили свою безопасность Заступнику»

Именно поэтому был создан проект «Заступник». Этот уникальный проект уже помог многим семьям в нашей республике. Более 60 тысяч родителей и детей доверили свою безопасность «Заступнику». Благодаря ему, сотни детей получили необходимую помощь вовремя, будь то поддержка близких или участие волонтеров.

Однако, несмотря на успехи, понимаю, что еще не все семьи могут воспользоваться преимуществами этой программы. Есть районы, где информация о проекте не дошла до каждого родителя, и это вызывает беспокойство. Ведь в экстренных ситуациях каждая минута имеет значение.

Обращаюсь ко всем родителям Татарстана: присоединяйтесь к проекту «Заступник». Пусть ваш ребенок знает, что он всегда под защитой, вне зависимости от того, где он находится. Пусть ваша семья станет частью большого сообщества, которое заботится о безопасности наших детей. Не оставляйте своих детей без поддержки. Вместе мы сможем обеспечить нашим детям уверенность и спокойствие, которые так важны для их развития

и благополучия.

Во время реализации проекта, был проведен анализ собранных данных, благодаря чему было разработано программное решение, которое позволяет эффективно информировать общеобразовательные учреждения, собирать детальную статистику и оптимизировать организационные ресурсы в рамках информирования родителей и учащихся о проекте.

«Наша задача – обеспечить защиту каждому ребенку»

На официальном сайте проекта «Заступник» разработчики создали специальную страницу для руководителей образовательных учреждений.

Здесь необходимо зарегистрироваться руководителю школы, детского сада или другого учреждения, а также одному сотруднику. При регистрации указать данные образовательного учреждения, поэтому будут выданы уникальные и идентификационные ссылки, которые будут присвоены системой каждому конкретному учебному заведению.

Благодаря этому решению станет возможно в режиме реального времени получать информацию о том, как идет реализация проекта в каждом учебном заведении: какие учебные заведения начали информирование; количество регистраций в конкретном учебном заведении; на каких интернет-ресурсах и в скольких родительских чатах проведено информирование; число учащихся и родителей, решивших присоединиться к проекту «Заступник».

Наша задача – обеспечить защиту каждому ребенку. Совместная работа в этом направлении позволит избежать критических ситуаций, когда ребенок не получил помощь в нужный момент.

Три района Татарстана – Альметьевский, Лениногорский и Бугульминский – были выбраны Министерством образования и науки РТ в качестве приоритетных. На 9 ноября там в приложении зарегистрировались более 15 тысяч пользователей.

В последние годы вопрос безопасности детей стал одним из приоритетных направлений в работе государственных и общественных организаций Фото: © «Татар-информ»

«Нельзя не допустить,что ребенку потребовалась помощь, но никого не оказалось рядом»

За время работы проекта в республике на 9 ноября зафиксировано 72 вызова помощи от детей, из них в 66 случаях помощь была оказана близкими родственниками из круга доверия, а в 6 случаях помощь оказали волонтеры. В настоящее время пользователи «Заступника» зарегистрированы уже во всех без исключения населенных пунктах Республики с численностью населения более 10 тысяч человек.

За пределеми приоритетных районов информирование родительского и педагогического сообщества, а

также работа по вовлечению родителей и детей к участию в проекте, проводится Министерством образования и науки в РТ. Причем делают это они в ином формате. Это привело к тому, что уже сейчас мы сталкиваемся со случаями, когда детям на таких территориях республики требуется помощь, но в силу того, что полное информирование на этих территориях не проведено, достаточная плотность покрытия волонтерами сообщества не обеспечена.

Пока, к счастью, все сигналы о помощи закрываются силами родителей и родственников из круга доверия детей.

Считаем важным не допустить ситуацию, когда, в случае чрезвычайного происшествия, кому-то из детей потребуется помощь, но родителей и волонтеров не будет рядом. Как следствие, помощь ребенку может быть оказана с критически опасной задержкой по времени. Считаем подобный риск недопустимым.

Как проект зарекомендовал себя в других регионах страны?

«Заступник» показал высокую эффективность. Например, в Омской области за период работы проекта было обработано 1989 сигналов о помощи от детей. В 94% случаев помощь была оперативно оказана близкими родственниками, входящими в «круг доверия». Остальные 6% случаев демонстрируют вовлеченность волонтеров родительского сообщества и экстренных служб.

В Омской области среднее время оказания помощи детям составило 2,5 минуты. Там впервые за длительный период все похищенные и пропавшие дети были найдены и возвращены родителям живыми – это 663 ребенка.

В области наблюдается снижение преступлений против жизни и здоровья детей на 34%, несчастные случаи на воде сократились на 40%, сексуальных преступлений против несовершеннолетних стало меньше на 16%, а случаи детских суицидов сократились в три раза. На треть стало меньше похищений детей и подростков и фактов их истязания. Также меньше стало буллинга и подростковых драк.

Эти показатели демонстрируют реальную пользу проекта «Заступник», проект способен существенно снизить

риски для жизни и благополучия детей.

Защита персональных данных в сети стала неотъемлемой частью обеспечения безопасности и приватности каждого человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сохранность личной информации в Сети – важнейший аспект современного цифрового мира»

Как обезопасить детей в цифровую эпоху? В интернете тоже не мало опасностей.

Проблема защиты детей в цифровом пространстве, в частности, сохранность личной информации — важнейший аспект современного цифрового мира. Защита персональных данных в сети стала неотъемлемой частью обеспечения безопасности и приватности каждого человека.

Исследование ВЦИОМ показало, что семь из десяти интернет-пользователей опасаются за сохранность своих персональных данных, включая банковские реквизиты и пароли. Сильный страх испытывает каждый пятый, а умеренный – почти половина опрошенных.

Безопасность в интернете – это не только профилактика кибербуллинга и мошенничества, но и создание условий для того, чтобы дети чувствовали себя защищенными и могли обратиться за помощью в случае необходимости. Именно такую возможность и предоставляет «Заступник».

Он помогает в вопросах профилактики интернет-зависимости, помогает детям установить баланс между виртуальным и реальным миром, предоставляя альтернативные способы общения и поддержки.

Предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность – еще одна из задач, которую выполняет проект.

Быстрый доступ к помощи взрослых через приложение может предотвратить вовлечение детей в опасные ситуации в интернете. Кроме этого «Заступник» предоставляет детям доступ к информации о безопасном поведении в сети.

Приложение не просто дополняет, а является неотъемлемой частью стратегии обеспечения безопасного интернета для детей Республики Татарстан и представляет собой практическое воплощение обсуждаемых мер по защите детей в цифровом пространстве.

Установите «Заступник» сегодня и будьте уверены в безопасности вашего ребенка. Оно доступно для скачивания в Rustore и AppGallery:

взрослое приложение

детское приложение

Каждый день мы делаем все возможное, чтобы защитить своих детей Фото: © «Татар-информ»

«Мониторинг Сети – важный инструмент профилактики деструктивного и суицидального поведения»

Как помимо этого бороться с преступностью в Сети?

В современных условиях активного использования социальных сетей подростками мониторинг цифрового пространства становится важным инструментом профилактики деструктивного и суицидального поведения несовершеннолетних.

Рекомендуем регулярно проверять сообщества и группы в социальных сетях, чтобы выявлять подростков, которые подталкивают детей к деструктивному либо суицидальному поведению. Бывает, что в некоторых группах открыто распространяется информация о криминальных субкультурах и противоправных действиях. Если ребенок состоит в таких группах и регулярно читают эту информацию, это может привести к серьезным последствиям, может расшатать его психику, сформировать у него асоциальное поведение.

Если вы обнаружили в интернете ресурс, содержащий запрещенный контент, следует незамедлительно сообщить об этом в соответствующие органы. Я настоятельно советую обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), которая занимается контролем за соблюдением законодательства в области распространения информации.

Чтобы подать жалобу, нужно на сайте Роскомнадзора в разделе «Единый реестр запрещенной информации», найти раздел «Прием сообщений». Затем заполнить специальную форму, чтобы отправить сообщение о наличии на сайте или странице сайта признаков запрещенной информации.

В своей жалобе укажите конкретную страницу в интернете, содержащую запрещенную информацию. Для этого скопируйте ссылку и вставьте ее в соответствующее поле формы. Затем нужно выбрать тип информации, которую вы считаете запрещенной, например, призыв к самоубийству. Заполнять контактные данные необязательно, но это поможет получить обратную связь по результатам рассмотрения вашего сообщения.

Важно отметить, что ограничивают досту к таким сайтам или группам, только в установленном законом порядке и только после признания информации запрещенной. Процесс подачи жалобы и включения ресурса в Единый реестр позволяет оперативно реагировать на появление опасного контента в интернете.

Я призываю всех жителей республики активно участвовать в этом процессе, ведь только совместными усилиями мы сможем защитить наших детей и обеспечить их благополучие в цифровую эпоху.

Подводя итоги, отмечу, что акция «Безопасность детства» помогает создать безопасную среду для игр и развлечений, а также снизить риск травматизма. Объединив усилия, мы сможем обеспечить детям безопасное и радостное детство.

Считаю важным доносить до всех участников акции принципы «чужих детей не бывает» и «безопасность ребенка – дело каждого». Это позволит объединить усилия заинтересованных партнеров в регионе и повысить результативность акции.

Если у вас возникли вопросы или предложения обратитесь к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан по телефону (843) 236 61 64. Кроме того, вы можете оставить обращение на сайте в специальном разделе «Интернет-приемная», перейдя по ссылке и заполнив соответствующую форму.