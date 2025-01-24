«Я не хочу жить»: истории детей из Татарстана, которых спасло приложение «Заступник»

Едва не утонул, попал в засаду хулиганов, оказался в шаге от смерти – с детьми может произойти все, что угодно, и взрослые не всегда могут быть рядом. Мобильное приложение «Заступник» помогает детям выбраться из передряг, а родителям – вовремя прийти им на помощь. «Татар-информ» рассказывает истории тех, кому помог «Заступник».





Помощь получили уже больше 4 тысяч детей

«Заступник» – это приложение, которое спасло уже более четырех тысяч детей в России. Слышали о нем уже наверняка многие, но установили, увы, не все. Это приложение помогает детям в самых разных экстренных ситуациях. Пользоваться им легко и удобно, разберутся даже самые маленькие.

Проект запустили и в Татарстане благодаря инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец при поддержке Раиса Республики Рустама Минниханова. Старт проекта был дан в сотрудничестве с Министерством образования и науки РТ и Министерством внутренних дел по РТ.

«“Заступник” – бесплатное мобильное приложение, созданное для того, чтобы наши дети были в безопасности, чтобы они могли чувствовать себя уверенно и безопасно в любой ситуации. С помощью этого приложения ребенок может мгновенно подать сигнал бедствия, и помощь придет буквально через считаные минуты», – рассказывает Ирина Волынец.

Благодаря «Заступнику» ребенок, который оказался в беде, получит помощь в течение двух минут. Одно нажатие на кнопку на рабочем столе телефона может спасти жизнь и помочь выбраться из передряги.

«Миссия сообщества “Заступник” – содействие детской безопасности и повышение качества детства путем консолидации сил общества и государства. Наш девиз: ‘’Нет чужих детей – есть окружение моего ребенка’’», – отметила детский омбудсмен.

«Мы можем не быть рядом с ребенком в нужный ему момент»

Приложение работает в связке с экстренными службами, что обеспечивает максимально оперативную реакцию на сигнал, который подает ребенок, оказавшийся в беде, объясняет детский омбудсмен.

«Мы учим их правилам дорожного движения, объясняем, как вести себя в общественных местах, стараемся быть рядом в любой ситуации. Но порой жизнь преподносит нам сюрпризы, и мы можем не оказаться рядом в нужный момент. Именно поэтому был создан этот проект», – рассказывает детский омбудсмен.

В Татарстане уже более 60 тысяч человек доверили безопасность своих детей этому приложению. В республике 117 раз помощь «Заступника» понадобилась детям – все, кто нажал на кнопку «SOS», получили помощь. 98 сигналов были успешно отработаны близкими ребенка из круга доверия, а 19 – волонтерами сообщества.

Волонтером может стать каждый – достаточно скачать приложение. В случае, если поблизости с вами окажется ребенок, которому нужна помощь, вы получите сигнал с указанием места, куда нужно примчаться.

«Чем больше людей подключаются к сообществу, тем больше волонтеров придут на помощь ребенку, который оказался в беде, – это сокращает время оказания помощи. Ребенку помогут быстро, порой это может сохранить ему жизнь», – подчеркнула Ирина Волынец.

Операторы услышали, как девочка плачет и произносит фразу: «Я не хочу жить»

Детский омбудсмен рассказала истории детей из Татарстана, которым помогли благодаря приложению. Имена всех детей в публикации изменены.

16-летняя Таня готовилась к ЕГЭ и, как часто бывает, очень переживала – опасалась, что результаты будут плохими. Девочке не с кем было поделиться и не от кого получить подержку: ее папа находится на СВО, а мама постоянно занята своим бизнесом, и на общение с дочкой у нее времени не остается. Таня не чувствовала поддержки не только от самых близких, но и со стороны друзей. Девочке было сложно заводить друзей, плохо давалась учеба. Скверные мысли в тот день накатили, как снежный ком, в голову стали приходить самые ужасные мысли.

Таня не чувствовала поддержки не только от самых близких, но и со стороны друзей. Девочке было сложно заводить друзей, плохо давалась учеба Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем вечером Таня несколько раз позвонила маме, но та не взяла трубку – ее телефон был на беззвучном режиме. Таня была уже на грани, в какой-то момент она нажала на тревожную кнопку в «Заступнике» – началась запись аудиофайла. Операторы услышали, как девочка плачет и повторяет: «Я не хочу жить». Психолог из ситуационного центра позвонил ребенку и до приезда мамы говорил с ней, успокаивая и удерживая внимание. Уже через 15 минут мама была дома – приложение сработало и у нее, оно срабатывает даже тогда, когда телефон в беззвучном режиме. Женщина, услышав сигнал о помощи от дочери, бросила все свои дела и помчалась к ней.

«В последнее время вызовы от детей и подростков, решающих обратиться к тревожной кнопке “Заступник” в состоянии отчаяния и невозможности найти поддержку родителей и близких, стали для нас не редкостью. Хочу обратиться к родителям: говорите со своими детьми! Всегда можно найти полчаса для своего ребенка! Чаще проводите с детьми время, поддерживайте их, научитесь доверять друг другу! Это очень важно!» – отметила Ирина Волынец.

«Втыкали циркуль в спину, били линейками, разминали в пенале банан»

Приложение пригодилось и семикласснику Жене. Четверо его одноклассников постоянно издевались над детьми послабее их. Попадало от них и Жене. Издевательства ему приходилось терпеть каждый день.

Мальчик рос замкнутым, разговаривал невнятно, был очень спокойным – как раз таких и любят буллить. Плюс ко всему и внешностью он отличался от сверстников: высокий, первый, у кого в классе начали расти усы, выглядел сильно старше других. Он был главным объектом для нападок: ему втыкали циркуль в спину, били длинными линейками по спине, клали в пенал банан и разминали. У него после физкультуры отбирали форму, чтобы спрятать в женском туалете.

Когда одноклассники прожгли ему рубашку, папа мальчика решил встретиться с отцами обидчиков, состоялся жесткий разговор. Одноклассникам Жени сильно влетело, неделю они не трогали парня, но потом все началось снова и в еще более жесткой форме.

Мальчик рос замкнутым, разговаривает невнятно, очень спокойный – как раз таких и любят буллить Фото: © «Татар-информ»

Одноклассницы Жени наблюдали за ситуацией, но никак не могли ему помочь – обидчиков боялись все. Но одна из девочек узнала от подруг из соседней школы о приложении.

«В их школе на стене была информация о приложении. Дома я рассказала о нем родителям, и мы вместе установили, настроили его на моем телефоне. На следующий же день я показала приложение Жене и классному руководителю и попросила, чтобы учитель вошла в “круг доверия” Жени», – рассказывает одноклассница мальчика.

Первая же попытка нападок на парня была отбита – он нажал тревожную кнопку, и ему быстро пришли на помощь. Теперь при малейшей угрозе Женя, не стесняясь, нажимает на кнопку виджета. Вскоре в школе появился плакат с информацией о «Заступнике», сейчас там буллинг стал редкостью.

Позвонив сыну, она услышала лишь сообщение оператора: «Телефон выключен»

Приложение очень выручило родителей 13-летнего Дениса. Мальчик – большой любитель видеоигр, и, когда его друг похвастался новой приставкой и пригласил к себе поиграть, Денис, забыв обо всем, побежал домой к другу. Играли они до позднего вечера.

Тем временем родители Дениса не находили себе места. Телефон сына был выключен, в голову приходили самые плохие мысли. Наступил поздний вечер. Мама снова позвонила сыну, но услышала лишь сообщение оператора: «Телефон выключен». Тогда она зашла в приложение «Заступник» и нажала на кнопку «Движение за сутки», где увидела историю перемещения Дениса. По этой геолокации мама узнала адрес, по которому находился ее сын все время до выключения телефона. Затем она написала в родительский чат класса и уточнила, кто из учеников там живет. На связь вышла мама друга, она пообещала выяснить, действительно ли мальчики вместе.

Выяснилось, что телефон Дениса разрядился, чего он не заметил. Спустя минуту после того, как все выяснилось, Денис позвонил маме с телефона Паши и сообщил, что с ним все хорошо и он уже собирается домой.

«Узнайте у своих детей контакты их друзей. Чтобы в любой ситуации, когда вы не знаете, где ваш ребенок и не можете выйти с ним на связь, вы могли бы позвонить его друзьям», – рассказала детский омбудсмен.

«Миша сообщил хулиганам, что скоро придет подмога, и те замешкались»

12-летнего Мишу приложение спасло от нападения. Тем летом папа принес с работы путевку в лагерь. Мальчик не очень хотел ехать, но пришлось согласиться, родители настаивали, что поездка пойдет ему на пользу.

Миша взял с собой гитару и в первый же вечер, исполнив пару песен у костра, стал всеобщим любимчиком. Но не всем его популярность пришлась по душе. Несколько парней, посчитав его зазнайкой, затаили на него обиду. Они решили проучить гитариста – оставили записку на подушке Миши с приглашением прийти после обеда за склад, где его ждет сюрприз. Подписались вожатыми. Миша поверил и пошел.

Зайдя за склад, он увидел троих подростков, сразу понял, что это был обман и что сейчас ему придется несладко. Он успел нажать на тревожную кнопку в «Заступнике». Вожатые, которые вступили в «круг доверия», тут же поспешили на помощь. Миша тем временем сообщил хулиганам, что скоро придет подмога, и те замешкались. Так мальчику удалось избежать неприятностей.

Лешу унесло на другой берег. Волонтеры связались с родителями, сообщили, что произошло. На машине они объехали озеро и вытащили парня из воды Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

Плавал на матрасе и оказался на середине озера

Леше 11 лет. Вместе с друзьями он отправился к озеру. Купаться там было запрещено, но мальчишки понадеялись на авось. Леша взял с собой надувной матрас – на нем и отправился плавать. В этот день дул сильный ветер, и матрас, как это обычно бывает, если не соблюдать правила безопасности, унесло на середину водоема. Леша растерялся, стал паниковать и в какой-то момент упал в воду, но успел зацепиться за матрас. Как назло, начался сильный дождь.

Друзья Леши, наблюдавшие за картиной с берега, догадались нажать тревожную кнопку в «Заступнике». Уже через минуту на место прибыли двое взрослых из числа волонтеров проекта. К этому моменту Лешу унесло на другой берег. Волонтеры связались с родителями, сообщили, что произошло. На машине они объехали озеро и вытащили парня из воды. Вскоре подоспела и мама Леши.

«Заступник» уже показал свою эффективность, но защитники детской безопасности обеспокоены тем, что трагедии с детьми продолжают происходить и приложение скачали еще далеко не все родители Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть районы, где информация о проекте не дошла до каждого родителя, и это вызывает беспокойство»

«Заступник» уже показал свою эффективность, но защитники детской безопасности обеспокоены тем, что трагедии с детьми продолжают происходить и приложение скачали еще далеко не все родители.

«Есть районы, где информация о проекте не дошла до каждого родителя, и это вызывает беспокойство. Ведь в экстренных ситуациях каждая минута имеет значение. Обращаюсь ко всем родителям Татарстана: присоединяйтесь к проекту “Заступник”. Пусть ваш ребенок знает, что он всегда под защитой, независимо от того, где находится», – обращается к родителям детский омбудсмен.

Ирина Волынец: «Пока, к счастью, сигналы о помощи закрываются силами родителей и родственников из круга доверия детей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Беспокойство вызывает и нехватка волонтеров – если бы каждый скачал это приложение, проблему можно было бы быстро решить.

«Пока, к счастью, сигналы о помощи закрываются силами родителей и родственников из круга доверия детей. Считаем важным не допустить ситуацию, когда в случае чрезвычайного происшествия кому-то из детей потребуется помощь, но родителей и волонтеров сообщества не будет рядом. Как следствие, помощь ребенку может быть оказана с критически опасной задержкой по времени. Считаем подобный риск недопустимым», – отметила Ирина Волынец.

Благодаря «Заступнику» в Омской области число детских суицидов снизилось в три раза

Приложение получило положительные отзывы и в других регионах. Ярким примером стала Омская область, там обработано 1989 сигналов о помощи от детей. В подавляющем большинстве случаев помощь была оперативно оказана близкими родственниками, входящими в «круг доверия», – это 94% заявок. В остальных 6% случаев на помощь детям пришли волонтеры и экстренные службы.

В этом регионе среднее время, за которое помогли ребятам, составило 2,5 минуты. 663 ребенка, которые оказались похищены или ушли из дома, вернулись к родителям. Такой статистики удалось достигнуть впервые за длительное время.

Повлияло приложение и на снижение преступности: в области стало на 40% меньше трагедий на воде, на 35% снизилось количество истязаний детей, а число детских суицидов снизилось в три раза! Буллинг, драки и другие преступления также пошли на спад.

«Эти показатели демонстрируют реальную пользу проекта “Заступник” в повышении безопасности детей и оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, которые подтверждают, что проект способен существенно снизить риски для жизни и благополучия детей», – говорит Ирина Волынец.

«Заступник» спасал и от кибербуллинга

Спасало приложение и тех детей, кто оказался подвержен опасностям из интернета.

«Безопасность в интернете – это не только профилактика кибербуллинга и мошенничества, но и создание условий для того, чтобы дети чувствовали себя защищенными и могли обратиться за помощью в случае необходимости. Именно такую возможность и предоставляет «Заступник». Он напрямую отвечает на вызовы, связанные с профилактикой интернет-зависимости, помогает детям установить баланс между виртуальным и реальным миром, предоставляя альтернативные способы общения и поддержки», – отметила детский омбудсмен.

Также приложение помогает избежать рисков вовлечения детей в совершение преступления: ребенок может обратиться за помощью взрослых, если почувствует неладное. Кроме этого, в приложении ребенку предоставляется информация о безопасном поведении в Сети.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о видах кибербуллинга и о том, что делать, если ваш ребенок стал жертвой травли в Сети.