«Не ходите, дети, в интернет гулять»: как помочь ребенку, если его травят в Сети?

Что такое кибербуллинг и как понять, что у ребенка возникли проблемы при общении в интернете? Какими способами могут травить ребенка в Сети? Что делать, если ваш ребенок подвергся травле? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили психологи и эксперты «Лаборатории Касперского».





Не секрет, что большинство детей сегодня все свободное время проводит в гаджетах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждый десятый опрошенный ребенок становился жертвой травли в Сети

Не секрет, что большинство детей сегодня все свободное время проводит в гаджетах. Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что самыми популярными приложениями на мобильных устройствах среди юных татарстанцев в 2024 году стали YouTube, WhatsApp*, Roblox, Telegram и TikTok.

Интернет и онлайн-игры – это целая вселенная со своими персонажами и подчас со своими правилами. И далеко не всегда эта вселенная принимает нового пользователя с распростертыми объятьями.

Сравнительно новый термин – кибербуллинг – сегодня знаком многим. Жертвами травли в интернете, по данным экспертов «Лаборатории Касперского», так или иначе становились порядка 10% опрошенных ими детей и подростков.

Источник: пресс-служба «Лаборатории Касперского»

«В отличие от агрессии в реальном мире, где она может быть локализована, например, местами, которые ребенок часто посещает, где ребенок встречает других людей, кибербуллинг означает, что агрессор в киберпространстве нередко может оставаться анонимным. По нашим исследованиям, 27% детей отметили, что когда-либо имели дело с кибербуллингом в качестве какого-то субъекта – либо жертвы, либо участника, либо свидетеля», – рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, ведущий контент-аналитик Андрей Сиденко.

В основном, по оценкам экспертов, с кибербуллингом сталкиваются дети возраста средней школы. В этот период жизни контроль со стороны родителей слегка ослабевает в сравнении с младшей школой. В то же время сам ребенок в этом возрасте еще не понимает, как ему правильно и безопасно распорядиться своей свободой.

Андрей Сиденко: «По нашим исследованиям, 27% детей отметили, что когда-либо имели дело с кибербуллингом в качестве какого-то субъекта – либо жертвы, либо участника, либо свидетеля» Фото: предоставлено пресс-службой «Лаборатории Касперского»

У ребенка резко изменилось настроение? Он не ест и не спит? Возможно, речь о кибербуллинге

Пользователя в интернете может преследовать один человек, а могут несколько. Они могут писать различные негативные комментарии на странице ребенка. Создавать при помощи графики или аудио дипфейк. Организовывать группы в соцсетях, в которых всячески поливают грязью конкретного пользователя. Создают поддельные аккаунты с использованием фото жертвы, рассылают сообщения от ее имени.

Унижают, оскорбляют, рассказывают в публичном пространстве о ребенке то, что он сам о себе рассказывать не собирался, – все это проявления кибербуллинга.

Есть еще такой вид травли в Сети, как доксинг, когда информацию о пользователе публикуют в интернете. Его не шантажируют, ему не угрожают, информация о нем просто сливается в интернет в публичный доступ. В этом случае будет страдать репутация человека.

«Например, сливают фото личного характера. Да, дети такие фотографии делают и обмениваются ими. Нужно донести до ребенка, что как только он отправил свою фотографию кому бы то ни было, она ему больше не принадлежит. Человек на том конце может сохранить ее себе на устройство, и удаление ее из переписки не поможет, поскольку есть копия. Поэтому всегда нужно держать в голове, что не всей информацией нужно делиться, а если уж вы готовы чем-то поделиться, то нужно представлять самый худший сценарий», – предупреждает Андрей Сиденко.

Источник: пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Из всех опрошенных экспертами «Лаборатории Касперского» жертв травли в Сети лишь 5% сообщили о происходящем родителям. Как правило, дети не рассказывают о таких проблемах.

«Как родителям понять, что ребенок подвергся буллингу? Резко меняется его поведение. Он становится замкнутым, задумчивым, плохо ест, плохо спит. Видно, что ребенок уходит в себя. Если ребенок раньше был активный, веселый, а стал совсем грустным, не хочет идти в школу, общаться с друзьями. В такой ситуации с ребенком обязательно нужно разговаривать, выяснять, чем вызвано такое поведение», – объяснила «Татар-информу» клинический психолог Ирэн Боброва.

Оказывается, многие родители уверены, что кибербуллинг живет только в Сети и никак не проявляется в мире реальном. Они думают: ребенок рядом, в тепле, сыт, уроки сделал, значит, с ним все хорошо. На самом деле агрессия, с которой ребенок сталкивается в Сети, как минимум снижает его самооценку, портит его настроение, может стать даже причиной депрессии.

Ирэн Боброва: «Если ребенок раньше был активный, веселый, а стал совсем грустным, не хочет идти в школу, общаться с друзьями. Обязательно нужно разговаривать, выяснять, чем вызвано такое поведение» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы хотим, чтобы люди понимали, что эта проблема не выдуманная, она вполне реальная. Мы работаем над техническими аспектами защиты информации в Сети – защитой конфиденциальности данных. Наша компания заинтересована во всестороннем информировании пользователей, чтобы они, например, не публиковали лишней информации о себе. Злоумышленники вполне могут ее использовать для того, чтобы провоцировать дальнейшую агрессию по отношению к пользователю», – объяснил Андрей Сиденко.

Эксперты подчеркивают: речь не идет о том, чтобы не публиковать о себе ничего вообще. Нужно учиться понимать, что можно сделать достоянием общественности, а какую информацию о себе обнародовать не стоит.

«Многое зависит и от умения скрыть эту информацию от посторонних глаз – настроить свой профиль и защитить его таким образом, что информация будет доступна только тем людям, кто находится у ребенка в друзьях. Это базовые знания, с которых нужно начинать и которые нужно объяснять родителям», – отметил Андрей Сиденко.

Источник: пресс-служба «Лаборатории Касперского»

«Самое действенное – не отвечать!»

Что делать ребенку, если он стал жертвой кибербуллинга? Психологи советуют перестать заходить в группу, где сконцентрирован поток агрессии, не отвечать на сообщения.

«А вообще необходимо развивать у ребенка правильную реакцию на стресс. Нужно учить его держать психологический удар. Но, к сожалению, не все родители могут научить ребенка этому – некоторые сами избегают стресса или паникуют в стрессовой ситуации. Я бы рекомендовала и родителям, и в образовательных организациях рассказывать детям о психологии буллинга, о том, что за этим стоит. Необходимо помогать им формировать критическое мышление, чтобы впоследствии они могли проживать подобные ситуации, если таковые случатся, с минимальными волнениями», – рассказала Ирэн Боброва.

Эксперты «Лаборатории Касперского» в свою очередь советуют, как прекратить кибербуллинг с технической точки зрения. К слову, они, как и психологи, рекомендуют не вступать в диалог с обидчиками.

Источник: пресс-служба «Лаборатории Касперского»

«Не стоит пытаться оправдаться и не просить кого-то оправдаться за вас – оправдания ведут к увеличению активности обидчиков. Не отвечать – самый действенный механизм. Заблокировать обидчика, даже если это ваш друг или знакомый. Если травля идет продолжительное время с нескольких аккаунтов, в нескольких группах, то ни в коем случае не нужно молчать. Об этом нужно обязательно сообщить техническим специалистам соцсети –администраторам. Большинство соцсетей пристально следят за такими сообщениями и блокируют группы, где происходит кибербуллинг. Блокируют и пользователей, и группы, и сам контент», – рассказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, ведущий контент-аналитик Андрей Сиденко.

Если же в Сети поступают угрозы жизни и здоровью ребенка, то необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, предварительно сделав скриншоты сообщений, рекомендуют эксперты.

С кибербуллингом ребенок или подросток могут столкнуться и в играх Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предлагая игровую валюту, крадут деньги или данные»

С кибербуллингом ребенок или подросток могут столкнуться и в играх, ведь сегодня игры – это не только прохождение какого-то сценария, а взаимодействие с другими игроками в чатах. В процессе общения на юного геймера может выливаться агрессия со стороны других игроков.

«Игры – это серьезная площадка, которая представляет интерес для злоумышленников. Они используют игры для того, чтобы украсть либо деньги, либо данные. Крадут либо аккаунты, либо данные банковских карт, привязанных к игровым аккаунтам, либо внутриигровую валюту. Делают это злоумышленники, распространяя под видом компьютерных игр различное вредоносное ПО», – рассказал Андрей Сиденко.

Источник: пресс-служба «Лаборатории Касперского»

По данным статистики «Лаборатории Касперского», за 2024 год было зафиксировано более 1,7 млн попыток перехода на фишинговые страницы, которые были посвящены компьютерным играм.

Кроме того, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему кражи данных у юных геймеров. Русскоязычным игрокам обещают бесплатные игровые бонусы, а на деле выманивают данные.

Аферисты разработали сайт, на котором якобы можно получить игровую валюту – робуксы, золото и гемы. Они используются в играх Roblox, Standoff2 и Brawl Stars. Посетителям сайта предлагали выбрать игру, указать количество необходимых им бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram. После этого данные геймера попадали в руки злоумышленников.

«Фишеры придумывают все новые приманки и используют методы социальной инженерии. Например, в рамках этой схемы они искусственно создают ощущение, что нужно торопиться: на сайте указано, что акция ограничена по времени, и даже для придания убедительности сообщается причина – якобы бонусы раздаются бесплатно в рекламных целях. Помните, что когда вас просят авторизоваться через Telegram, чтобы получить бонусы в игре, – это красный флаг. Также всегда стоит проверять информацию о проводимых акциях на официальных платформах», – рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Фото: © пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Специалисты по кибербезопасности советуют:

к очень щедрым предложениям в интернете относиться критически;

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые;

использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно;

не вводить конфиденциальные данные на сомнительных ресурсах;

использовать надежное защитное решение с актуальными базами фишинговых и скамерских ресурсов.

Но самое главное правило безопасности – нужно выстроить доверительные отношения с ребенком.

«Если такие отношения не выстроены в семье, то ребенок и не придет к родителям со своей проблемой. Все будет расти, как снежный ком, ребенок будет вариться в этом негативе один. В помощь родителям у нас среди решений родительского контроля есть помощь психологов. Это не онлайн-поддержка, не общение в реальном времени, но это ответы на часто задаваемые вопросы от наших пользователей. Мы адресуем их профессиональным психологам и в разделе публикуем развернутые ответы. К слову, раздел этот очень популярный», – подытожил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, ведущий контент-аналитик Андрей Сиденко.