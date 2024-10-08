«Заступник»: детский омбудсмен РТ рассказала о мобильном приложении для защиты детей

«Заступник» – это мобильное приложение, которое позволяет детям не только подать сигнал бедствия, но и получить помощь родителей и сотрудников экстренных служб

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что такое «Заступник»?

«Заступник» – это единственное бесплатное мобильное приложение, которое позволяет детям в экстренной ситуации не только подать сигнал бедствия, но и получить помощь родителей и сотрудников экстренных служб в кратчайшие сроки — всего от 2 минут.

«Заступник» был запущен по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в сотрудничестве с Министерством образования и науки РТ и Министерством внутренних дел по РТ. Проект реализуется центром помощи «Заступник» совместно с резидентами инновационного центра Сколково. В рамках этого проекта было разработано бесплатное мобильное приложение, которое признано лучшим приложением Рунета в своей категории.

«В наше время безопасность детей – один из главных приоритетов. И мы сделали еще один важный шаг в этом направлении, дав старт проекту "Заступник"», – отметила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ирина Волынец: «В наше время безопасность детей – один из главных приоритетов. И мы сделали еще один важный шаг в этом направлении, дав старт проекту «Заступник» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Приложение «Заступник» работает просто и понятно: ребенок может нажать «тревожную кнопку» в приложении, чтобы послать сигнал бедствия.

Приложение интегрировано с системами экстренных служб, что позволяет быстро оказать помощь. Как отметила Волынец, проект получил высокую оценку и поддержку на федеральном уровне. Министерство просвещения РФ рекомендовало введение подобных приложений в школах.

Как работает мобильное приложение?

Мобильное приложение «Заступник» выполняет ряд функций.

1. Экстренные вызовы. Приложение позволяет мгновенно отправлять сигнал бедствия родителям и близким. С помощью одной кнопки можно вызвать помощь, что особенно важно в стрессовых ситуациях.

2. Геолокация. Функция отслеживания местоположения позволяет родителям всегда быть в курсе, где находится их ребенок. Это дает возможность быстро реагировать на любые изменения в ситуации.

3. Информация о безопасности. В «Заступнике» представлены рекомендации по безопасному поведению в различных ситуациях, включая советы по предотвращению конфликтов и обращения к незнакомцам.

4. Чат с родителями. Интерактивный чат внутри приложения позволяет детям общаться со своими родителями, делиться своими переживаниями и сообщать о любых подозрительных ситуациях.

5. Соблюдение всех норм безопасности и конфиденциальности. Все данные обрабатываются в соответствии с законодательством, и забота о безопасности детей остается приоритетом.

Важно, что тревожный сигнал сначала поступает родителям. Если родители подтверждают сигнал, он передается находящимся рядом волонтерам, которые откликнулись на помощь, и в экстренные службы. Это исключает анонимные нажатия и ситуации, когда дети «шалят», нажимая кнопку в приложении без реальной необходимости.

Чем «Заступник» отличается от других приложений родительского контроля?

В отличие от традиционных приложений родительского контроля, «Заступник» предлагает ряд уникальных функций. Одной из самых значимых является возможность не просто отправить сигнал бедствия, но и получить помощь от экстренных служб и волонтеров всего за пару минут. Это быстрое реагирование может спасти жизнь.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец отметила ряд ключевых особенностей приложения «Заступник».

1. Акцент на помощь в экстренной ситуации. Мобильное приложение прежде всего направлено на то, чтобы помочь ребенку в экстренной ситуации, в то время как большинство приложений родительского контроля фокусируются на отслеживании деятельности ребенка в интернете и ограничении его доступа к контенту.

При этом «Заступник» не является инструментом контроля и не предназначен для отслеживания каждого шага ребенка. Он предоставляет ребенку возможность самостоятельно попросить помощь, если он в ней нуждается.

2. Дополнительные функции помощи и поддержки. «Заступник» не ограничивается только «тревожной кнопкой». Приложение также предоставляет детям информацию о безопасности, обучает их, как вести себя в экстремальных ситуациях, и помогает в трудных ситуациях.

3. Фокус на сотрудничестве с родителями. Мобильное приложение «Заступник» — это инструмент для помощи детям в экстренных ситуациях и создания более безопасной среды для их развития. Он стремится не контролировать, а поддерживать детей и их родителей, укрепляя связи в семье, отметила Волынец.

«"Заступник" — это не только "тревожная кнопка", но и ценный инструмент обучения детей правилам безопасности. Приложение предоставляет информацию о том, как вести себя в экстремальных ситуациях, что делает их более подготовленными к возможным опасностям», – отметила Волынец.

Примеры применения мобильного приложения в жизни

«Заступник» уже оказал помощь 4 536 детям по всей России. К сожалению, это далеко не предел, поскольку угроза для детей возрастает каждый день. Вот несколько реальных примеров из практики использования данного мобильного приложения.

— В школе девочка поссорилась с одноклассницей, которая угрожала ей физической расправой. Девочка нажала «тревожную кнопку» в приложении, и ее родители немедленно получили сигнал. Родители связались с учителем и предотвратили возможный факт агрессии.

— Мальчик заблудился в парке во время прогулки. Он нажал «тревожную кнопку», и родители сразу узнали о его местоположении и быстро нашли его.

— Девочка стала жертвой мошенничества в Интернете. Она получила сообщение с требованием отправить денежные средства под угрозой распространения ее фотографий. Девочка нажала «тревожную кнопку», и ее родители оказали ей необходимую поддержку и помогли предотвратить нежелательные последствия.

— Подросток почувствовал себя плохо и не мог обратиться к родителям. Он нажал «тревожную кнопку», и его родители быстро связались с ним и оказали помощь.

Самыми частыми причинами сигналов о помощи от детей в «Заступнике» в прошлом году стали:

буллинг и школьные драки;

обострения хронических заболеваний;

агрессия со стороны взрослых;

преследования незнакомцами.

Как установить приложение «Заступник»?

Установить мобильное приложение «Заступник» можно по ссылке, а также, скачав его в Rustore или AppGallery. Установка приложения «Заступник» абсолютно бесплатна для всех пользователей. После загрузки приложения ребенок сможет легко активировать сигнал тревоги, если окажется в опасной ситуации.

Еще больше информации о проекте «Заступник» на сайте и в Telegram-канале. Дополнительную информацию о мобильном приложении можно получить на странице «Вконтакте». Если возникли вопросы по приложению «Заступник», то круглосуточно работает служба заботы в Whatsapp: +7 (963) 932-55-45.

«Приложение "Заступник" является отличным примером того, как современные технологии могут способствовать улучшению безопасности наших детей. Это не только инструмент, но и надежный помощник, который даст чувство уверенности как детям, так и родителям. Каждый шаг, который мы делаем для повышения безопасности, имеет огромное значение», – заверила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.