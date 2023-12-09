Волынец: «Невозможно переоценить вклад Путина в развитие и становление России»

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Та Россия, которая была до прихода Владимира Путина к власти, и современная Россия – это две большие разницы. Невозможно переоценить вклад действующего главы российского государства в ее становление. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказала уполномоченный по правам ребенка по Татарстану Ирина Волынец.

«Символично, что эта новость прозвучала в ответ на вопрос от Артема Жоги — Героя с нашей новой территории, ДНР, комбата „Спарты“. Конечно, как и большинство соотечественников, я поддерживаю нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Он является лидером нашей нации. Конечно, я очень рада, что он принял решение баллотироваться на новый срок», — сказала она.

Напомним, что о своем решении Владимир Путин сообщил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой.

Детский омбудсмен Татарстана отметила, что Владимир Путин является самым популярным в мире человеком. Например, журнал Time включил Президента России в шорт-лист претендентов на звание «человека года».

«Невозможно переоценить вклад Владимира Владимировича в историю и развитие России. То состояние, в котором он получил страну, заняв пост главы государства, и то, что есть сейчас – это колоссальная разница. Мы должны это понимать. Я уверена, что подавляющее число россиян поддержат его на выборах и проголосуют за его кандидатуру», – сказала Ирина Волынец.

Владимир Путин – это гарант Конституции Российской Федерации и человек, который горячо выступает за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, отметила собеседница «Татар-информа».

«Для всех нас очень важно, что 9 ноября 2022 года он подписал Указ 809 о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Этот указ стал ориентиром для всех, кто стоит на стороне сохранения семьи, что и означает процветание России, которая под руководством Владимира Владимировича стала духовным центром мира. И мы гордимся этим. А следующий 2024 год объявлен Годом семьи, что даёт надежду на ещё большее усиление государственной поддержки семей с детьми и скорейшее принятие федерального закона о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи», – считает Волынец.

Накануне глава российского государства Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Они запланированы на 15-17 марта, сообщил ЦИК РФ.