От Путина и Си до куклы Барби: почему в TIME не нашли достойных номинантов от Запада

Попадание в шорт-лист премии «Человека года – 2023» говорит, что на Западе уже отказываются от парадигмы изоляции России и самого Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Номинация от TIME и связь с «восстанием Вагнера»

Начнем с очевидного. Попадание в шорт-лист авторитетной премии говорит, что на Западе уже отказываются от парадигмы таинственной изоляции России и самого Владимира Путина. При этом в издании сделали странный акцент на «восстании Вагнера», которое российскому президенту удалось «преодолеть и укрепить свое влияние».

На деле же «мятеж Пригожина» не оказал значительного влияния на позиции Владимира Путина в России и даже перспективы СВО. Как говорил ранее «Татар-информу» известный российский военкор Марат Хайруллин, ВСУ активно пытались использовать те странные телодвижения «Вагнера». Однако на результате разрекламированного Западом «контрнаступа» это никак не сказалось.

Контрнаступление провалилось. Более того, Киев вынужден перейти к обороне, а Россия близка к освобождению Авдеевки и перешла в наступление на других направлениях. Как следствие, в Сенате США открещиваются от дальнейших финансовых вливаний в проект «Зеленский», а Пентагон предупреждает о скорой остановке военной помощи.

На данный момент вырисовывается четкая картина завершения СВО на российских условиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Политический обозреватель Альберт Бикбов заявил «Татар-информу», что Путин уже победил Запад.

«Если серьезно, то Путина можно считать почти победителем в конфликте с Западом. И, само собой, в конфликте с Украиной, которая не продержалась бы и пары недель без западной помощи. Запад желал, чтобы мировое сообщество отвернулось от России, в ответ получили мощный конгломерат стран, сплотившихся вокруг России: Китай, страны исламского мира. Вся западная концепция однополярного мира, западной гегемонии рухнула, мир стал многополярным. В военном отношении Западу и Украине не удалось в этом году продавить разрекламированным контрнаступом российскую оборону, украинские войска понесли немыслимые по масштабам потери как в людях, так и в западной технике», – поделился мнением эксперт.

Запад будет юлить, но поражение придется признать

То есть на данный момент вырисовывается четкая картина завершения СВО на российских условиях. Как известно, ВС РФ в этом конфликте воюют не столько с армией Украины, сколько с военной техникой НАТО. И в этом противостоянии с Западом российский ВПК явно опережает мощности противника, а армия Украины истощена потерями. В США все больше людей понимают, что Америка и Запад очень близки к поражению в этом конфликте. Видимо, понимают это и в редакции TIME. Ведь поражение США в «войне с русскими» – это тема года номер один.

В прошлом году «Человеком года» по версии TIME стал глава киевского режима Владимир Зеленский Фото: CC0, commons.wikimedia.org

«Для Запада признать победу России в конфликте с Украиной – значит признать свой проигрыш. Запад будет юлить, говорить, что не все так однозначно, что Россия не победила, а получила временное тактическое преимущество. Что стоит украинцам еще чуть-чуть поднажать, отправить на фронт детей, стариков и старух, психически больных, то Российская армия уже точно сломается и побежит», – продолжает Бикбов.

В прошлом году, напомним, «Человеком года» по версии TIME стал глава киевского режима Владимир Зеленский. Тогда на Западе кому-то показалось, что ВСУ отчего-то смогут победить Российскую армию. Примечательно, что сейчас в редакции TIME о некогда успешном российском актере даже не вспомнили. Более того, в американских СМИ появляется все больше материалов, критикующих Зеленского.

Путин уже становился «Человеком года» по версии TIME в 2007 году и частенько появлялся в списке TIME100. Интересно также, что в традициях TIME укоренилось объявлять победителем не всегда персону, но и явление. А порой и сразу двух номинантов.

Кто составит конкуренцию Владимиру Путину?

В этом году номинантами-явлениями стали голливудские забастовщики, которые бойкотировали свои обязанности в течение года. В список также попали «прокуроры Трампа», накропавшие на бывшего президента США более 90 обвинений по четырем отдельным делам. А также кукла Барби. Напомним, фильм «Барби» заработал 1,4 млрд долларов на кассовых сборах и возродил моду на розовый цвет.

Си Цзиньпин – постоянный гость TIME100, а в 2017 году взял главный титул Фото: kremlin.ru

С явлениями разобрались. Но кто же составит конкуренцию Владимиру Путину в борьбе за титул «Человека года»? Самой заметной фигурой здесь является Председатель КНР Си Цзиньпин. Он постоянный гость TIME100, а в 2017 году взял главный титул. Относительно недавнее признание «Человеком года» делает его победу в 2023-м маловероятной.

Из других конкурентов выделим нового короля Великобритании Карла III. Смена монарха в Англии вообще дело эпохальное и редкое. На новой «должности» Карл ничем особенным пока не отметился, но сама смена владельца короны уже значимое событие само по себе. Отметим, что его мать Елизавета II была названа «Человеком года» в 1952 году. На наш взгляд, именно новый король Великобритании – главный конкурент Владимира Путина за звание «Человека года» в 2023 году.

Также в шорт-лист попали лауреат премии «Грэмми» Тейлор Свифт, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Очевидно, что тройка последних по масштабам помельче. Наш эксперт ставит на Путина.

«Соперников Путину не вижу. Кто такой король Карл III? Чем себя проявил? Тем, что усадился на опустевший престол? Си Цзиньпин, конечно, фигура гигантского калибра и масштаба, но он не существует сейчас, как Путин, в экзистенциальном состоянии. Состоянии, когда решается судьба России. Именно Путин достоин быть главным лицом в политике в 2023 году», – считает Бикбов.

На новой «должности» Карл ничем особенным пока не отметился, но смена владельца короны уже значимое событие само по себе Фото: стоп-кадр видео

Что такое звание «Человек года» по версии TIME

Кто-то скажет: почему в нынешние времена мы заостряем такое внимание на конкурсе, который учреждается на Западе? Здесь надо понимать, что в 2027 году исполнится 100 лет, как журнал TIME определяет «Человека года». Результаты этой премии обсуждались и в СССР, и в России. Мы не видим повода отходить от традиции.

Напомним, что представители СССР/России признавались «Человеком года» 7 раз. Из них Иосиф Сталин и Михаил Горбачев побеждали в конкурсе дважды. Остальные – Никита Хрущев, Юрий Андропов и Владимир Путин – по одному разу.

Трижды «Человеком года» признавали одного человека на Земле — Франклина Рузвельта.

Что касается критериев отбора победителей, то считается, что победителя выбирает исключительно исполнительный редактор TIME. Ранее Ричард Штенгель, занимающий заветный пост с 2000 по 2004 год, писал, что принцип при определении победителя не означает одобрения действий «Человека года».

«В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету», – писал он в редакторской колонке TIME.

Фото на анонсе: kremlin.ru