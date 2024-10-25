Волонтеры «Швейбата» из Альметьевска шьют для бойцов бронежилеты

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Альметьевский «Швейбат» на сегодняшний день уже отправил бойцам в зону боевых действий более тысячи разных изделий. Одно из основных направлений работы штаба волонтеров — пошив брони. Заводские бронежилеты имеют 12 слоев кевлара, эта ткань не пропускает пули и осколки. В изделиях «Швейбата» минимум 28 слоев материала. Добровольцы работают по индивидуальным заказам.

Волонтеры на отрезе раскраивают несколько частей для бронежилета. Ткань плотная и скользкая, разрезать обычными ножницами ее не получится. Для этого волонтеры используют специальный нож. А затем так называемые пакеты обшивают другой тканью.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Это уже готовые пакеты, запечатанные в ткань „оксфорд“. Это элементы защиты шеи, задняя часть», — пояснили активисты.

Волонтеры «Швейбата» шьют по индивидуальным заказам военнослужащих. Кевлар — материал недешевый, на комплект брони уходит более 100 тыс. рублей. Расходы на покупку берет на себя сам боец.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Броня разрабатывается под индивидуальные особенности бойца. Что ему нужно, как удобнее и так далее. Он использует, он видит, он знает, как лучше. Такой подход сейчас у всех, кто шьет броню. Увеличенные части [называет], чтобы они были почти до подмышек», — отметила руководитель организации «Швейбат» Светлана Демидова.

У брони, которую шьют волонтеры «Швейбата», большая площадь защиты. Есть и другие плюсы изделий местных добровольцев. Например, активисты делают вариант бронежилета на так называемых «быстросбросах» — так называется крепление, которое позволяет быстро снять или надеть броню во время экстренной ситуации.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Комплекты для военных шьют семь волонтеров. Светлана Демидова стала руководителем «Швейного батальона» два года назад. Женщина никогда не думала, что почти всё ее свободное время будет посвящено делам военных. На звание экспертов тактической экипировки добровольцы не претендуют, но могут говорить с бойцами на одном языке.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

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