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СВО 22 ноября 2024 10:40

Волонтеры Новошешминского района отправляют витаминный чай бойцам СВО

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Волонтеры Новошешминского района отправляют витаминный чай бойцам СВО

Жители поселка Красный Октябрь Новошешминского района Татарстана отправляют гуманитарную помощь для госпиталя на СВО.

«Серебряные волонтеры» и неравнодушные жители поселка очень активно и оперативно приготовили к отправке в госпиталь на передовую линию фронта теплые одеяла, сладкие гостиницы, душистый чай и нашили большое количество наволочек, из которых будут сделаны подушки.

«Четыре раза мы собирались для того, чтобы приготовить пакетики витаминного чая, — говорит „серебряный волонтер“ Татьяна Иванова. — Всего приготовили 1000 штук в подарочных упаковках. Еще 300 пакетиков сделали жители деревни Горшково».

В селе Горшково активисты также продолжают принимать активное участие в подготовке гуманитарной помощи для отправки в зону СВО.

«Огромное спасибо всем жителям поселка за активный отклик и добрую душу, — благодарит краснооктябрьцев „серебряный волонтер“ Надежда Панфилова из Горшково. — На следующей неделе всё, что мы вместе приготовили, уедет в госпиталь. Пусть наши ребята быстрее поправляются».

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.

Фото предоставлены волонтерами.

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