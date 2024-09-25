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Волонтеры Нижнекамска выиграли грант на изготовление сухого душа и максетей
Волонтеры группы «Добрые сердца» из Нижнекамска стали победителями грантового конкурса. 860 тысяч они потратят на патриотические мероприятия, закупят необходимые материалы для сухого душа и маскировочных сетей.
Уже больше двух лет неравнодушные горожане всячески помогают участникам СВО и их родственникам. Сейчас центр на Химиков,72б одно из самых известных мест где формируют гуманитарную помощь.
Здесь не бывает затишья. Почти каждый кто уходил в зону СВО получал здесь необходимые вещи, говорит боец с позывным Волчок.
«Нижнее белье выдали, мыло, берцы и так по мелочи, консервы, все, что необходимо там, выдали здесь», — говорит военнослужащий.
За время СВО здесь помощь получили 1423 контрактника. Чуть ли на каждую неделю отправляют посылки для ребят, в каждую вкладывают письма детей. К ним бойцы относятся особенно трепетно.
«Из детского дома письмо пришло, я его взял с собой, на заход. Получилось так, когда ранение получил, у меня в бушлате было, все вместе выкинули, единственное, что достал — документы, письмо не смог достать. Там очень приятные слова были написаны», — вспоминает боец.
Грант планируют потратить на проведение «Зарницы», поддержку семей военных.
«Проведем новогодние мероприятия с детьми мобилизованных и контрактников. Ну и конкурс художественного слова мы проведём в память о погибших ребятах на нашей территории», – поделилась планами председатель СТОС Лариса Орлова.
Еще часть денег потратят на закупку ткани для сухого душа и маскировочных сетей. Правда само по себе это в нужные на фронте вещи не превратится. Так что тех, кто хочет помочь здесь ждут всегда и в любое время.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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