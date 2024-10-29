Волонтеры Нижнекамска шьют для бойцов камуфляжные плащи и тактические косынки

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры Нижнекамска ежедневно шьют для бойцов на передовой камуфляжные плащи, пятиточечники, тактические косынки, носилки для раненых, нижнее белье. Все эти вещи пользуются спросом у солдат, поэтому работа не прекращается.

Пошивочный цех в центре «Веста» открылся в апреле 2023 года. С того времени активистка Наталья Васина приходит сюда работать.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сначала мы делаем заготовки, кроим, режем, обжигаем, потом собираем пятиточечники. Когда у нас всё готово, то за день мы можем шить 20–25 пятиточечников», — пояснила Ванина.

Спросом на фронте пользуются и тактические косынки. Они удобны, если надо быстро перевязать раны себе или товарищу.

«Еще мы шьем тактические косынки для солдат, кто получил ранения. Допустим, сделать фиксацию раны, перевязать руку, можно подвесить, перевязяв и повесив на шею, можно остановить кровотечение, перевязать туго», — пояснила другая активистка — Зинаида Федорова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в цеху трудятся шесть женщин-волонтеров. Делают они это бесплатно потому что хотят помочь военным.

«В самом начале, когда только начали шить, ребята не особо понимали зачем нужны пятиточечники, а когда воспользовались, они даже оттуда звонили, говорили: когда мы придем в отпуск, пожалуйста, подготовьте нам на 20, на 25 человек, мы всё оперативно готовили и им отправляли», — поделилась председатель СТОС кварталов №1 и 2 Илюза Шарафутдинова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Материалы иногда помогают закупать предприниматели, спонсоры, но в основном женщины вкладывают собственные средства. Посильную помощь оказывают пенсионеры. Цех работает с 9 до 13 часов дня.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой