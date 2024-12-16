Волонтеры Набережных Челнов изготавливают спаспокрывала для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры Набережных Челнов изготавливают спаспокрывала и отправляют их бойцам на передовую. Главное преимущество этого изделия в том, что оно не пропускает тепло. А это значит, что человека под пледом не заметят ни тепловизор, ни коптер. Плед шьется из нескольких слоев.

«Мы между собой шутим. У нас даже есть, как говорится, всё по военному времени, клички у нас у всех, позывные. У меня Внезапный: внезапно появилась, то есть я очень хочу помочь ребятам», — рассказала волонтер Алия Фасахова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У одной из активисток позывной Идея Фикс. Дело в том, что у нее всегда интересных предложений, она генератор идей этого коллектива. Другой волонтер — Директор, потому что предоставляет помещение.

Это помещение хорошо подходит для изготовления спаспокрывал. Всё завязано на стеклоткани. Работать с ней довольно трудно. Поэтому в кабинете нет лишних вещей, и можно в любой момент навести порядок.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На пошив каждого спаспокрывала у нас уходит примерно 6 часов по времени на троих человек. Мы три человека прошиваем обязательно. Для начала мы делаем заготовки. Скраиваем основную ткань, стеклоткань — вот она у нас, вот здесь вот внутри, синтепон, ручки вырезаем и подложки», — рассказала волонтер Гульшат Шангараева.

«Себестоимость этого спаспокрывала 4,5 тыс. рублей. Размер 3 на 2.5 метра. Это по счету у нас будет 20-е покрывало», — поделилась Ангелина Николаева.

Рекомендации по «начинке» дал нижнекамский активист Василий Никитин. Волонтеры используют не фольгу в несколько слоев, а стеклоткань. По их словам, она более эффективна. Они проводили различные тестирования и эксперименты, что и помогло в этом убедиться.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Всё это проверяли. Даже как-то закрывали работающий двигатель машины на несколько часов вот этим спаспокрывалом, и не было видно ничего, никаких излучений, именно тепловых излучений», — рассказала директор учебного центра «ПрофАкадемия» Светлана Михайлова.

Челнинские волонтеры совсем скоро отправят 20-е спасательное покрывало военнослужащим, которые находятся на передовой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как рассказывают волонтеры, только они успевают сшить одно спаспокрывало, как его сразу отправляют или вручают бойцам. Затем активисты берутся за изготовление другого.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой