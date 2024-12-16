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Волонтеры Набережных Челнов изготавливают спаспокрывала для бойцов СВО
Волонтеры Набережных Челнов изготавливают спаспокрывала и отправляют их бойцам на передовую. Главное преимущество этого изделия в том, что оно не пропускает тепло. А это значит, что человека под пледом не заметят ни тепловизор, ни коптер. Плед шьется из нескольких слоев.
«Мы между собой шутим. У нас даже есть, как говорится, всё по военному времени, клички у нас у всех, позывные. У меня Внезапный: внезапно появилась, то есть я очень хочу помочь ребятам», — рассказала волонтер Алия Фасахова.
У одной из активисток позывной Идея Фикс. Дело в том, что у нее всегда интересных предложений, она генератор идей этого коллектива. Другой волонтер — Директор, потому что предоставляет помещение.
Это помещение хорошо подходит для изготовления спаспокрывал. Всё завязано на стеклоткани. Работать с ней довольно трудно. Поэтому в кабинете нет лишних вещей, и можно в любой момент навести порядок.
«На пошив каждого спаспокрывала у нас уходит примерно 6 часов по времени на троих человек. Мы три человека прошиваем обязательно. Для начала мы делаем заготовки. Скраиваем основную ткань, стеклоткань — вот она у нас, вот здесь вот внутри, синтепон, ручки вырезаем и подложки», — рассказала волонтер Гульшат Шангараева.
«Себестоимость этого спаспокрывала 4,5 тыс. рублей. Размер 3 на 2.5 метра. Это по счету у нас будет 20-е покрывало», — поделилась Ангелина Николаева.
Рекомендации по «начинке» дал нижнекамский активист Василий Никитин. Волонтеры используют не фольгу в несколько слоев, а стеклоткань. По их словам, она более эффективна. Они проводили различные тестирования и эксперименты, что и помогло в этом убедиться.
«Всё это проверяли. Даже как-то закрывали работающий двигатель машины на несколько часов вот этим спаспокрывалом, и не было видно ничего, никаких излучений, именно тепловых излучений», — рассказала директор учебного центра «ПрофАкадемия» Светлана Михайлова.
Челнинские волонтеры совсем скоро отправят 20-е спасательное покрывало военнослужащим, которые находятся на передовой.
Как рассказывают волонтеры, только они успевают сшить одно спаспокрывало, как его сразу отправляют или вручают бойцам. Затем активисты берутся за изготовление другого.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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