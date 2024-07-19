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Волонтеры Лаишевского района плетут браслеты выживаемости для бойцов СВО
Волонтеры благотворительной организации «Помощь СВОим» Лаишевского района Татарстана плетут браслеты выживаемости для участников спецоперации.
«Берется паракорд 550-й семи- или девятижильный, плетется браслет, который превращается в пятиметровую веревку. Носится на кисти руки. Очень прочная, выдерживает вес от 250 до 320 килограммов. Можно пленного связать, можно раненого вытащить. Используется также вместо шнурка, в быту», — пояснила волонтер фонда Лариса Тазеева.
Волонтерская деятельность благотворительного фонда Лаишевского района «Помощь СВОим» началась в ноябре 2022 года. Организация насчитывает 17 точек в 12 населенных пунктах муниципалитета, в ее работе участвуют 346 волонтеров.
Фонд занимается плетением маскировочных сетей, пошивом одежды, изготовлением меховых стелек, окопных свечей, пошивом маскировочных костюмов и одеял от тепловизоров, изготовлением сухой домашней еды, сухого душа и марлевых салфеток.
«Наши защитники очень нуждаются в нашей поддержке. Мы в силах внести небольшой вклад в приближение победы, помочь сохранить им жизнь и придать силы. Мы можем объединиться и стать одной командой», — призвала активистка.
Больше о работе фонда можно узнать по QR-коду.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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