Волонтеры Лаишевского района плетут браслеты выживаемости для бойцов СВО

Волонтеры благотворительной организации «Помощь СВОим» Лаишевского района Татарстана плетут браслеты выживаемости для участников спецоперации.

«Берется паракорд 550-й семи- или девятижильный, плетется браслет, который превращается в пятиметровую веревку. Носится на кисти руки. Очень прочная, выдерживает вес от 250 до 320 килограммов. Можно пленного связать, можно раненого вытащить. Используется также вместо шнурка, в быту», — пояснила волонтер фонда Лариса Тазеева.

Волонтерская деятельность благотворительного фонда Лаишевского района «Помощь СВОим» началась в ноябре 2022 года. Организация насчитывает 17 точек в 12 населенных пунктах муниципалитета, в ее работе участвуют 346 волонтеров.

Фонд занимается плетением маскировочных сетей, пошивом одежды, изготовлением меховых стелек, окопных свечей, пошивом маскировочных костюмов и одеял от тепловизоров, изготовлением сухой домашней еды, сухого душа и марлевых салфеток.

«Наши защитники очень нуждаются в нашей поддержке. Мы в силах внести небольшой вклад в приближение победы, помочь сохранить им жизнь и придать силы. Мы можем объединиться и стать одной командой», — призвала активистка.

Больше о работе фонда можно узнать по QR-коду.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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