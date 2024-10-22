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Волонтеры Кукмора доставят в зону СВО автомобиль и теплые вещи
В Кукморе активно продолжается сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Волонтеры собирают теплые вещи, продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены и многое другое.
25-ю партию гуманитарного груза готовят волонтеры группы «Кукмор. Своих не бросаем».
«На данный момент собирается очень много всего. У нас сейчас теплые вещи, подушки, одеяла, это все мы собираем и отправляем», — рассказала волонтер Евгения Яковлева.
Волонтеры отмечают, что горожане активно откликаются на призыв о помощи. Кто-то помогает деньгами, кто-то строительными материалами, а кто-то приносит травяные чаи, собранные своими руками. Вся эта помощь потом также отправляется бойцам.
Одна машина уже заполнена гуманитарным грузом и готова к отправке. Сейчас волонтеры загружают фуру для ее дальнейшей отправки в зону СВО. В этот раз бойцы с гуманитарным грузом получат и автомобиль ВАЗ.
Доставит гуманитарный конвой водитель гуманитарного груза Нияз Мухаметов. «Бойцы сами собрали деньги и купили эту машину. Привезли ее к нам. Мы загрузим автомобиль в фуру и довезем нашим ребятам», — рассказал он.
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Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
Фото предоставлены Миляушой Хазиевой.
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