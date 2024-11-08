Волонтеры из Новошешминска доставили помощь бойцам СВО

Волонтеры из Новошешминского района доставили гуманитарную помощь для бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие передали слова благодарности татарстанцам за поддержку.

«Привет от наших бойцов, новошешминцы. СВОих не бросаем!» — прокомментировал глава района Вячеслав Козлов.

Новошешминцы отправили бойцам вещи, необходимые на передовой, а также четыре автомобиля, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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