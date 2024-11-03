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СВО 3 ноября 2024 11:08

Новошешминцы отправили 4 автомобиля бойцам СВО

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Новошешминцы отправили 4 автомобиля бойцам СВО

Волонтеры из Новошешминского района Татарстана отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции.

Как сообщил глава муниципалитета Вячеслав Козлов, в ближайшие дни общественники доставят на передовую четыре автомобиля, в том числе одну «Ниву», и иную шефскую помощь.

За рулем «Нивы» поехал Алексей Кирюшов, следом за ним на своей машине с партией груза отправился другой волонтер Александр Карпов.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

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#спецоперация
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