Новошешминцы отправили 4 автомобиля бойцам СВО

Волонтеры из Новошешминского района Татарстана отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции.

Как сообщил глава муниципалитета Вячеслав Козлов, в ближайшие дни общественники доставят на передовую четыре автомобиля, в том числе одну «Ниву», и иную шефскую помощь.

За рулем «Нивы» поехал Алексей Кирюшов, следом за ним на своей машине с партией груза отправился другой волонтер — Александр Карпов.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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