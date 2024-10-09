Волонтеры из Челнов готовят к отправке крупную партию блиндажных свечей

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С приближением холодов волонтеры 38-го комплекса в Набережных Челнах начали готовить теплые вещи и окопные свечи для военнослужащих в зоне СВО.

Председатель ТОС «38 комплекса» Федия Минхазеева изготовлением окопных свечей занимается с начала СВО. А помогают ей в этом неравнодушные жители и активисты. В стороне не остаются и депутаты, которые привозят парафин.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Все обязанности строго распределены: одни волонтеры подготавливают банки для будущих окопных свечей, крошат парафин, греют его в чайнике, другие режут картон, делают фитиль и заливают в сосуды.

«Раньше мы делали свечи спиралькой, но солдаты нам отзыв написали, что они сгорают до половины и там тухнет. Кислород не поступает, поэтому фитиль сгорает. Теперь мы делаем звездочкой. Когда горит звездочкой, поступает кислород, и они догорают до конца», — поделилась нюансами активистка Любовь Ишаева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Ракира Султанова также не смогла остаться в стороне. Её сын с позывным Старый уже третий год находится на передовой. От его имени и всех бойцов она благодарит неравнодушных челнинцев и активистов. По словам Старого, окопные свечи им очень помогают.

«Хорошо говорит, тепло, хорошо помогают свечи. Федия апа и всем остальным спасибо. Конечно, они все помогают, делают», — говорит мама военнослужащего.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Также волонтеры 38-го комплекса вяжут для военнослужащих теплые носки. Пряжу им помогает подготавливать 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны Саима Ахметгараева.

«Желаю, чтобы живыми приехали, здоровыми, чтобы завоевали победу», — пожелала она.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С начала СВО Федия Минхазеева вместе со своей командой отправляла военнослужащим газовые горелки и баллоны. А с появления парафина они начали делать окопные свечи.

По словам челнинки, прошлой зимой им удалось отправить 2,8 тыс. свечей. В эту партию они уже подготовили к отправке 400. Кроме того, в посылках будут письма, написанные школьниками.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Нам очень нужны свечи. Если не ваши свечи, то нам не выжить, так они говорят. Это нас радует, <...> стараемся частичку своего тепла отправить на фронт, чтобы наши ребята были здоровыми, живыми и вернулись с победой», — говорит председатель ТОС 38-го комплекса Федия Минхазеева.

Только сплотившись можно приблизить Победу, уверены волонтеры.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

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