Волонтеры Альметьевска сплели более тысячи маскировочных сетей за два года

В Альметьевском районе Татарстана в настоящее время развернуто несколько штабов по сбору шефской помощи военным и изготовлению маскировочных сетей. Движение «Zащита116» объединяет несколько пунктов, которые находятся на территории «Мегацентра» и кафе «Ассоль», в селах Русский Акташ, Кичучатово и Тихоновка, ряде деревень.

Более 50 волонтеров ежедневно вяжут сети, шьют спецодежду, изготавливают носилки, режут лапшу, собирают помощь для детских домов и госпиталей в зоне специальной военной операции.

В пункте «Мегасети», которая находится в «Мегацентре», с ноября 2022 года на данный момент сплели 500 маскировочных сетей, изготовили 1650 нашлемников на каски, сшили большое количество полотенец, постельного белья, пеленок, наматрасников.

Альметьевцы за два года связали 560 пар шерстяных носков, собрали более 550 индивидуальных гигиенических наборов для солдат к праздникам. Волонтеры принимают постоянное участие в сборах гуманитарных конвоев города на передовую и гуманитарных конвоев в госпиталь Луганска и полевых госпиталей через республиканскую группу «Закамье».

Всего же руками волонтеров было сплетено более 1,1 тыс. маскировочных сетей, изготовлено свыше 400 бескаркасных тактических носилок и 400 костюмов для снайперов и разведчиков.

В общей сложности участницы волонтерского движения «Zaщита116» связали свыше тысячи пар носков, отправили на передовую большое количество окопных свечей и мини-печек.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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