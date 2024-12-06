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СВО 6 декабря 2024 12:17

Волонтеры Альметьевска отправили на передовую 65 тыс. порций сухих супов

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Волонтеры Альметьевска отправили на передовую 65 тыс. порций сухих супов

Волонтеры из Альметьевска поддерживают военнослужащих на передовой вкусным разнообразным питанием. Благодаря совместным усилиям активистов и горожан за время работы штаба с апреля 2023 года отправлено на передовую почти 65 тыс. порций разнообразных супов, 1755 порций каш и почти 600 порций питательных салатов из свеклы и моркови.

Идея создать штаб «Сухие супы Альметьевск» принадлежит Константину, у которого в зоне специальной военной операции находится брат. Когда брат попробовал приготовленные сухие супы, ему они очень понравились, и Константин решил воспроизвести их дома.

Так началась его инициатива — он создал группу в мессенджере Telegram и начал собирать единомышленников.

Сегодня в команде много активистов, и ассортимент блюд очень разнообразен — помогают готовить все, кто может. Собирают овощи, распределяют, проводят термообработку, моют, чистят, шинкуют. Как только овощи подготовлены, начинается их фасовка по технологической карте. Затем пакеты раскладывают по коробкам и направляют бойцам.

Накануне в молодежном центре «Фабрика» прошла торжественная церемония, приуроченная к Международному дню добровольца и подведению итогов волонтерской деятельности 2024 года.

Благодарственные письма были вручены командам «Сухие супы Альметьевск», «Блиндажные свечи», «ZaСвоих», «Ассоль» и «Мегасети», «Шьем для наших ZOV Альметьевск», и «Швейная мастерская».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.

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#спецоперация
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