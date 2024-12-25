Волонтерам Тукаевского района РТ вручили Благодарственные письма за поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В администрации Тукаевского района подвели итоги года. Руководителям предприятий и организаций, а также индивидуальным предпринимателям вручили Благодарственные письма за поддержку участников СВО.

Один из награжденных — директор общества «Тукай-ТеплоГаз» Мусаниф Ханов. Благодарственное письмо он получил за активную гражданскую позицию и оказание поддержки военнослужащим. На передовую вместе с коллегами он отправил две бани. Они сделаны на базе транспортного средства. На то, чтобы превратить автобус в настоящую баню, ушло полтора месяца.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы с первых дней начали помогать нашим военнослужащим, чтобы облегчить им их тяжелый солдатский быт. В этом году отправляем уже второй автобус на базе ПАЗ-3205, сделали баню из него. И силами своего коллектива оформили его как баню хорошую, и отправили в зону боевых действий», — рассказал волонтер.

Благодарственные письма получили 24 человека, которые поддерживают военнослужащих. В этот раз собранный груз с гумпомощью военнослужащим передал руководитель исполкома Тукаевского района. Камиль Назмиев рассказал о настрое бойцов на передовой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На сегодняшний день они работу ведут 25/8, защищают нашу Родину. Такой высокий боевой дух. Условия есть, создано. Работают для нашей Победы», — сообщил Назмиев.

Военнослужащие также поблагодарили жителей и администрацию Тукаевского района за гуманитарную помощь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы, бойцы отдельной штурмовой роты, благодарим всех неравнодушных жителей Тукаевского района за предоставленную гуманитарную помощь, за транспорт. Огромное вам спасибо. Победа будет за нами», — сказали бойцы в ответном видео.

Бойцам пожелали здоровья и возвращения домой с Победой. Волонтеры, руководители организаций, администрация Тукаевского района планирует в дальнейшем не сбавлять темпов и поддерживать участников СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что военнослужащий из Тукаевского района приехал на выписку жены и ребенка.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой