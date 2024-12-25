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Волонтерам Тукаевского района РТ вручили Благодарственные письма за поддержку бойцов СВО
В администрации Тукаевского района подвели итоги года. Руководителям предприятий и организаций, а также индивидуальным предпринимателям вручили Благодарственные письма за поддержку участников СВО.
Один из награжденных — директор общества «Тукай-ТеплоГаз» Мусаниф Ханов. Благодарственное письмо он получил за активную гражданскую позицию и оказание поддержки военнослужащим. На передовую вместе с коллегами он отправил две бани. Они сделаны на базе транспортного средства. На то, чтобы превратить автобус в настоящую баню, ушло полтора месяца.
«Мы с первых дней начали помогать нашим военнослужащим, чтобы облегчить им их тяжелый солдатский быт. В этом году отправляем уже второй автобус на базе ПАЗ-3205, сделали баню из него. И силами своего коллектива оформили его как баню хорошую, и отправили в зону боевых действий», — рассказал волонтер.
Благодарственные письма получили 24 человека, которые поддерживают военнослужащих. В этот раз собранный груз с гумпомощью военнослужащим передал руководитель исполкома Тукаевского района. Камиль Назмиев рассказал о настрое бойцов на передовой.
«На сегодняшний день они работу ведут 25/8, защищают нашу Родину. Такой высокий боевой дух. Условия есть, создано. Работают для нашей Победы», — сообщил Назмиев.
Военнослужащие также поблагодарили жителей и администрацию Тукаевского района за гуманитарную помощь.
«Мы, бойцы отдельной штурмовой роты, благодарим всех неравнодушных жителей Тукаевского района за предоставленную гуманитарную помощь, за транспорт. Огромное вам спасибо. Победа будет за нами», — сказали бойцы в ответном видео.
Бойцам пожелали здоровья и возвращения домой с Победой. Волонтеры, руководители организаций, администрация Тукаевского района планирует в дальнейшем не сбавлять темпов и поддерживать участников СВО.
До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
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Ранее «Татар-информ» сообщал, что военнослужащий из Тукаевского района приехал на выписку жены и ребенка.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой
Видео: пресс-служба администрации Тукаевского района
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