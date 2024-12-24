Варвара в честь прапрабабушки: боец из Татарстана приехал на выписку жены и дочери

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У жителя Тукаевского района, бойца специальной военной операции с позывным Дуб произошло радостное событие. В семье на свет появился первенец. Сейчас военнослужащий находится в краткосрочном отпуске. Он смог присутствовать на выписке жены и дочери.

Поздравили супругов их близкие, родные, администрация Тукаевского района. Это уже стало доброй традицией, когда молодую маму и малыша родные встречают аплодисментами.

О том, что он стал папой, татарстанец узнал, когда был на передовой. Перед первой встречей с дочерью заметно волновался и переживал. «Волнение уж. Так я даже не знаю, как объяснить. Радость. Радуюсь, что отпустили домой, что приехал на выписку, возьму дочь на руки», — признался военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волнение и радость испытывала и супруга военнослужащего Анастасия. По словам молодой мамы, для нее было очень важно, чтобы на торжественную выписку смог приехать муж.

«У меня просто нет слов: он приехал, что торжественная выписка. Спасибо всем большое. Мы счастливы, что едем домой. Верила, что приедет муж, и испытала очень жизнерадостные момент. Что встретит нас с дочкой, что мы поедем домой», — поделилась супруга бойца.

Девочку назвали Варварой в честь прапрабабушки. Разделить счастливый момент с молодыми родителями приехали дедушка, бабушки девочки. Воспитанием внучки они готовы заняться, и с удовольствием, отмечают родные.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Внучка, тем более не первая, а вторая. Первый — внук. Опыт есть у меня заниматься, общаться, воспитывать, так что, думаю, я приложу свои силы к этому», — заверил дедушка Варвары Сергей.

Зашкаливают эмоции и у бабуши Вари. «Воспитывать будем. Опыт есть. Очень радостное событие», — говорит Татьяна.

«У моей дочери родилась дочь. Я очень довольна своей внучкой. Хочу ее быстрее увидеть, встретить. Всем, чем смогу — помогу, буду помогать. Все, что за мной, за бабушкой, все будет прекрасно», — уверена бабушка Варвары Наталья.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поздравить семью военнослужащего пришел руководитель исполкома Тукаевского района. Камиль Назмиев вручил им подарки — комплект для новорожденного от республики и конверт с деньгами от района.

«Вот сегодня было очень приятно и трогательно встретить малышку, семью. Хочется, чтобы 2025 год принес мира всем нам. И этой семье тоже, чтобы они совместно воспитывали свою дочь и радовались ее достижениям», — сказал Назмиев.

До конца декабря новоиспеченный папа будет со своей семьей. После чего снова отправится на передовую. В зоне проведения СВО находится и родной брат военнослужащего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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