Волонтер спецоперации из Лениногорска: «Нас воспитали патриотами»

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Когда началась специальная военная операция и частичная мобилизация, Рамзия Хасаншина из села Каркали Лениногорского района не смогла остаться в стороне. Она стала волонтером группы «С любовью и молитвами», активно помогая бойцам на передовой.

«38 лет я проработала библиотекарем при местном клубе, – рассказывает активистка. – Тема Великой Отечественной войны всегда была центральной в моей работе. Я проводила уроки мужества, читала лекции, устраивала выставки. Нас с детства воспитывали патриотами, и мы старались передать эту любовь к Родине нашим детям».

Когда племянница Рамзии Эльмира Уламасова создала группу волонтеров «С любовью и молитвами», женщина стала одной из первых, кто присоединился к движению.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Все началось с вязания носков. Сначала Рамзия Хасаншина использовала свою пряжу, а затем штаб группы стал закупать шерсть оптом. Каждому бойцу из ее села, будь то мобилизованный или доброволец, она передавала теплые носки со вложенной внутрь мусульманской молитвой – «дога».

«На один носок уходит целый день. Но есть же еще ночь!», – улыбается она. К каждой отправке гуманитарного груза Рамзия готовит целый мешок изделий, веря, что ее молитвы уберегут солдат от беды.

Когда пряжа заканчивалась, Рамзия Хасаншина переключалась на пошив нательного белья.

«Удобные семейные трусы на резинке, сшитые из мягкой ткани, бойцы не раз отмечали в своих письмах благодарности. А в госпиталях они особенно востребованы», – рассказывает она.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Получив от штаба рулон ткани, Рамзия перестирала его, выгладила и села за старую ручную швейную машинку, доставшуюся от матери.

«Из рулона вышло 13 простыней и 25 пар трусов от 48 до 50 размера, – радуется волонтер. – Управилась за шесть дней!»

Рамзия Хасаншина занимается и изготовлением одеял: набивает пододеяльники холлофайбером, простегивает их. В больших количествах делает домашнюю лапшу, которую затем фасует в контейнеры. Ароматные травяные сборы для чая, собранные летом, тоже отправляются на передовую.

Особое место среди гуманитарной помощи занимает лечебная мазь. «Готовлю ее два часа, использую кедровую живицу, прополис, мед, травы. Бойцы говорят, что мазь отлично помогает при ранах, ожогах, обморожении, воспалениях», – делится Рамзия.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Несмотря на боли в суставах, Рамзия Хасаншина не прекращает свою работу.

«Я пенсионерка, с домашними делами справляюсь быстро, а потом снова за вязание, шитье. Родители учили нас: добро должно быть тихим», – говорит она.

9 июня Рамзия отметит 65-летие. Поздравить ее соберутся муж Миншагит Халирахманович, дети, внуки. Если будет возможность, позвонит и зять Руслан, который сейчас служит в роте материального обеспечения на передовой.

Вместе с гуманитарной помощью на фронт отправляются детские письма и рисунки.

«Рамзия Низамутдиновна рассказывает школьникам о подвигах юных героев Великой Отечественной, – говорят в штабе. – Тогда дети поднимались на защиту Родины, работали в тылу. Сегодня это желание бьется в сердцах молодежи, воспитанной на примерах дедов».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.