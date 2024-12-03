Волонтер из Лениногорского района вяжет носки для СВО в расцветке флага Татарстана

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Волонтер лениногорской группы «С любовью и молитвами» Зулфира Муртазина вяжет теплые носки из толстой пряжи землякам-военнослужащим: манжету вязаного изделия украшают горизонтальные полосы цветов флага Татарстана: зеленого, белого и красного.

Активистка уверена, что ее носки не только согреют военных в морозы, но и принесут солдатскую удачу, уберегут от врага.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Зулфира Муртазина выросла в большой семье, в которой воспитывались семь детей. Она с раннего детства привыкла к сельскому труду, уважала родителей и ценила их наставления.

С отличием окончила Староиштерякскую школу, получила специальность штукатура-маляра, работала в нефтяной организации, но потом поняла, что ее призвание — быть воспитателем. Двадцать пять лет своей жизни она посвятила обучению малышей в детском саду. За эти годы она пять раз выпускала подросших деток и отправляла их в «большое плавание».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В 2022 году жительница Лениногорска стала активной участницей волонтерского движения «С любовью и молитвами». Больше 200 пар связанных мастерицей носков от 39-го до 44-го размера согревают ноги бойцов.

«На одну пару требуется два дня. Пряжу в Лениногорск доставляет наш волонтер Сергей Дмитриев, бывший военный с позывным Злой. После полученного на СВО ранения, он продолжает ездить на передовую, чтобы доставлять гуманитарный груз нашим бойцам, нитки покупаем на собранные добровольцами деньги в Москве», — рассказала Зульфира Муртазина.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Помимо этого, мастерица шьет простыни и наволочки, из которых в дальнейшем жители Дома-интерната для престарелых и инвалидов сошьют подушки. Для этого пожилые волонтеры из группы «Вместе мы сила» распушивают синтепон и набивают получившимся пухом наволочки.

«Сидеть сложа руки некогда!» — девиз Зульфиры Муртазиной, которая также плетет маскировочные сети в штабе волонтеров «С любовью и молитвами».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Сюда она приходит раз в неделю, принося баночки с различными супами.

«Гороховый, из перловой крупы, щи, фасолевый — такие супы я готовлю. Для этого в большом казане я тушу овощи, потом в простерилизованные баночки консервирую готовую смесь. Бойцам на СВО остается только снять с баночки крышку и смешать суп с кипятком — домашний суп, как у мамы, готов!» — пояснила Зулфира Муртазина.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Деятельная и энергичная Зулфира исполнила свою давнюю мечту: изучила арабский язык. «От моего дедушки остались старинные книги на арабском языке, решила их прочесть. В течение года онлайн обучалась азам у руководителя Апанаевской мечети, расположенной в Старо-Татарской слободе Казани, затем успешно сдала экзамен», — рассказала она.

Зулфира Муртазина участвует в литературных и кулинарных марафонах и форумах на татарском языке, является активисткой общества ветеранов педагогического труда, занимается спортом, вместе с единомышленницей Викторией Цыгановой устраивает в детском саду встречи с детьми, которым рассказывает о волонтерской деятельности.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«Мои маленькие волонтеры», — говорит она о воспитанниках детского сада №10, которые рисуют военным картинки, а воспитатели пишут под ними слова поддержки.

Зулфире Муртазиной 60 лет, в тот детский сад, которому она посвятила свою трудовую жизнь, она водит свою двухлетнюю внучку Злату. С мужем Халилом Муртазиным они воспитали двоих детей — дочь Чулпан и сына Нияза.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«Стараюсь, чтобы моего внимания хватало всем!» — говорит активистка.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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Фото предоставлено Ильмирой Гареевой