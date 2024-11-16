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СВО 16 ноября 2024 14:04

Волонтер из Арского района отправил на СВО три мотоцикла

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Волонтер из Арского района отправил на СВО три мотоцикла

Уроженец села Каенсар Арского района Ленар Хасанов, проживающий сегодня на станции Арск, собрал мотоцикл с коляской и отправил его участникам специальной военной операции.

«Два моих близких родственника служат в зоне специальной военной операции, — пояснил он. — Они сказали, что им нужен мотоцикл. На сайте объявлений повесил объявление о покупке мотоцикла. Бывают же невостребованные мотоциклы, которые годами стоят в гараже. Если они не на ходу, я ремонтирую».

Житель села Сиза, пожелавший сохранить анонимность, отдал мотоцикл бесплатно.

«Два мотоцикла я уже отправил в зону СВО. Собрал третий. Жду, когда приедет сын сестры Руслан», — уточнил он.

Ленар Хасанов вырос в деревне, с детства научился работать с техникой, вождению учился в ДОСААФе. Служил в армии. С супругой Эльвирой вырастили двоих детей. Недавно сын Аскар вернулся из армии. Дочь замужем. Сам работает в охранной службе.

«Трудолюбивый мужчина, — отозвался о Ленаре глава Янга-Салского сельского поселения Айрат Сафин, в состав которого входит родная деревня Ленара Каенсар.

«Окончил Янга-Салскую школу. Я был у них классным руководителем. В 10–11-х классах их было 9 мальчиков и три девочки. У него золотые руки. Ремонтирует также бензопилы, триммеры. Техника — это его стихия», — прокомментировал глава поселения.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис республики Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил он.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Румии Саттаровой

Фото из личного архива

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