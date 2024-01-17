Володин запустил опрос об отношении к уголовному наказанию за кражу персональных данных

В России участились случаи кражи персональных данных. На фоне этого остро встает вопрос об ужесточении ответственности за такие преступления, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вы поддерживаете оборотные штрафы за утечку персональных данных, а также уголовное наказание (до 10 лет лишения свободы) за незаконное использование такой информации, полученной преступным путем?» — написал он в своем телеграм-канале.

Володин также запустил опрос, посвященный этой инициативе. В нем уже приняли участие более 26 тыс. пользователей, из которых 95% высказались в поддержку проекта.

Напомним, что случаи кражи персональных данных руководителей министерств и ведомств были зарегистрированы и в Татарстане. 15 января о взломе телефона рассказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, 16 января – глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики проявить бдительность на фоне мошеннической активности и перепроверять полученную информацию.