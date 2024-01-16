Минниханов призвал татарстанцев к бдительности из-за взломов телефонов

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал подписчиков к бдительности из-за участившихся случаев мошенничеств с аккаунтами руководителей министерств и ведомств республики.

«Аккуратнее с телефонами будьте, ребята!» — написал Раис РТ. При этом он иронически отстранил ситуацию, разместив фотографию самого себя, разговаривающего по стационарному телефону.

Ранее «Татар-информ» сообщал о взломах аккаунтов министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко и министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова. В связи с этим ряд советов пользователям мессенджера Telegram дал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.