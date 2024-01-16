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Общество 16 января 2024 15:20

Минниханов призвал татарстанцев к бдительности из-за взломов телефонов

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Минниханов призвал татарстанцев к бдительности из-за взломов телефонов
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал подписчиков к бдительности из-за участившихся случаев мошенничеств с аккаунтами руководителей министерств и ведомств республики.

«Аккуратнее с телефонами будьте, ребята!» — написал Раис РТ. При этом он иронически отстранил ситуацию, разместив фотографию самого себя, разговаривающего по стационарному телефону.

Ранее «Татар-информ» сообщал о взломах аккаунтов министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко и министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова. В связи с этим ряд советов пользователям мессенджера Telegram дал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

#Рустам Минниханов #кибермошенники
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