Фарид Мухаметшин о реформе МСУ: «Мы свою позицию не изменим»

Государственный Совет РТ не изменит позицию по муниципальной реформе. Татарстан, в частности, предложил предусмотреть возможность введения одноуровневой и сохранения двухуровневой системы местного самоуправления. Об этом заявил журналистам глава парламента Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Если вдруг этот вопрос реанимируют, то татарстанские депутаты вновь активно включатся в защиту интересов республики. Наша позиция — передать право субъектам РФ. Пусть они решат — нужны или нет им сельсоветы. Зачем это из Москвы решать? Думаю, такой подход будет правильным», — сказал Председатель Госсовета.

Еще в 2021 году депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас инициировали федеральный законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Проектом федерального закона предлагается все сельские и городские поселения объединить с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидировать. Второе чтение предполагалось провести в декабре этого года, но теперь его перенесли на будущий 2025-й.

«Предложили ликвидировать поселковые советы. Мы не поддержали эту инициативу. Как Татарстан может поступить таким образом? Одна треть населения республики живет в сельской местности, а там другой власти нет. Чтобы решить проблемы, местным жителям придется ехать в райцентр. Кроме того, сельсовет — это наша опора. Там много депутатов — участников СВО. Думаю, мы сделали большой шаг, когда выступили против того, чтобы сельсоветы упразднять», — подчеркнул глава парламента.

По словам Мухаметшина, в этом вопросе Татарстан поддержало большинство регионов России. Очень жестко по этой теме высказался Раис республики Рустам Минниханов, заметил он.

«Такая наша совместная работа позволила отложить до 2025 года рассмотрение этого федерального законопроекта. У меня на душе некоторое спокойствие и уверенность появились. Пока вопрос затих, но еще до конца не снят с повестки. И мы будем защищать наших сельских жителей. Мы продолжим эту работу с депутатами Госдумы от Татарстана», — отметил Председатель Госсовета.

Он добавил, что «через год или через два нужно будет вернуться по инициативе федерального центра к этому вопросу». «Но мы свою позицию не изменим. Мы выступаем за то, чтобы народовластие было и на самом низовом уровне — на селе», — заключил глава парламента.