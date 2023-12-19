Володин назвал общее число санкций против России после 12-го пакета

Вместе с 12-м пакетом санкций Евросоюза против России введено 18 772 ограничения. Такой цифрой в своем телеграм-канале поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что эти рестрикции прежде всего бьют не по России, а по тем, кто их ввел. Так, из-за слепого следования указам США в еврозоне ожидается спад в экономике — первая рецессия со времен пандемии Covid-19.

«Как признает одно из ведущих американских изданий, „Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику. Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства“», — заявил Володин, приводя выдержку из материала The New York Times об убытках западных компаний.

Председатель Госдумы подчеркнул, что деньги, потерянные Западом из-за необдуманного ухода из России, остались в стране. В результате по итогам года рост ВВП в РФ составит 3,5%.

Напомним, что 12-й пакет санкций Евросоюза был утвержден накануне. «Татар-информ» сообщал, какие из компаний и физических лиц из Татарстана попали под ограничения.