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Экономика 17 декабря 2023 19:36

NYT подсчитала убытки иностранных компаний, ушедших из России

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Убытки компаний, ушедших из России с началом специальной военной операции, превысили 103 млрд долларов. Такими цифрами поделилась The New York Times со ссылкой на заявления западных компаний.

По мнению авторов материала, Президент России Владимир Путин смог «превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения». На Западе ожидали, что без зарубежных компаний удастся «задушить российскую экономику». Однако действия властей страны смогли превратить этот бойкот в «удачу для государства».

Кроме того, подчеркнули в издании, несмотря на обстановку, большая часть зарубежных компаний не оставляла российский рынок, не пожелав нести убытки и терять вложенные миллиарды.

#убытки #санкции
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