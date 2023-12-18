Евросоюз ввел санкции против ПАО «Туполев», КВЗ и ОЭЗ «Алабуга»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Европейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против ПАО «Туполев», Казанского вертолетного завода и особой экономической зоны «Алабуга». Соответствующая информация опубликована в Официальном журнала ЕС.

Upd. (22.20): Кроме того, в санкционный перечень попали филиал ПАО «Туполев» — Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова и три являющихся резидентами ОЭЗ «Алабуга» предприятия: ООО «Альбатрос», группа компаний «Беспилотные системы» и ООО «Авиационные измерительные технологии» («Авиатест.аэро»).

Из связанных с Татарстаном физических лиц под санкциями оказались совладелец и председатель совета директоров АО «ТАИФ» Рустем Сультеев вместе с женой Лидией Сультеевой.

Помимо этого, рестрикции введены против Авиационного комплекса имени Илюшина и ряда других авиационных предприятий, Тульского оружейного завода, компании «Оборонлогистика», Владимирского производственного объединения «Точмаш» (входит в топливную компанию «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом»), группы «Альфа Страхование», телеканалов «Спас» и «Царьград».

В санкционный список также включены Росфинмониторинг, фонд «Защитники Отечества», всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и семь частных военных компаний: «Андреевский крест», «Факел», «Поток», «Царские волки», ООО «РСБ-Групп», «Редут-безопасность» и «Конвой».

Персональные санкции предусмотрены против 14 членов Центральной избирательной комиссии РФ, Ильи Медведева — сына заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, глав республик Алтай и Башкортостан Олега Хорохордина и Радия Хабирова.

Ограничительные меры также вводятся против нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Виктора Афзалова, Председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова, генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, руководителя Уралвагонзвавода Александра Потапова и директора Тульского оружейного завода Ильи Курилова.

В общей сложности в санкционный список Евросоюза добавлены 61 физическое лицо и 86 компаний. О других мерах, предусмотренных 12-м пакетом санкций ЕС против России, ранее сообщал «Татар-информ».