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Володин анонсировал «высокие штрафы» для водителей электросамокатов
Государственная Дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении «высоких штрафов» для допускающих нарушения водителей электросамокатов «и других средств индивидуальной мобильности». Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер верхней палаты парламента Вячеслав Володин.
Штрафы, в частности, будут налагаться за превышение скорости, за неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования, перечислил политик.
Необходимость таких мер Председатель Госдумы объяснил тем, что «продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах». «Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей», — подчеркнул он.
По словам Володина, в этом году количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности уже в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, причем есть и случаи со смертельным исходом.
Спикер также напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют Правила дорожного движения для этого вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было. «Абсолютное большинство [граждан] выступает за то, чтобы в этой сфере был наведён порядок», — констатировал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах начнут штрафовать за нарушения при езде и парковке электросамокатов.
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