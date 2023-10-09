Жители Казани выступают за жесткие штрафы для пьяных водителей самокатов и велосипедов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большинство жителей столицы Татарстана, 75%, поддерживают высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob с 3 по 5 октября.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации подготовили законопроект, предусматривающий штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде.

Против высоких штрафов для пьяных самокатчиков и велосипедистов выступают лишь 11% казанцев. Женщины чаще мужчин поддерживают такие жесткие меры — 83% против 68%.

Впрочем, одобрение жесткого регулирования немного снижается с увеличением уровня доходов. Среди горожан с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц за это выступают 85%, среди горожан с зарплатой до 80 тыс. рублей — 70%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани сократили число парковок для самокатов и велосипедов.