В Челнах начнут штрафовать за нарушения при езде и парковке электросамокатов

На набережной имени Фикрята Табеева прошел рейд по контролю за движением электросамокатов. В нем принял участие глава Центрального района Эдуард Фаттахов. В преддверии летних каникул и летнего отдыха мэр города Наиль Магдеев поручил главам администраций выезжать на общественные пространства.

«С сегодняшнего дня мы будем ежедневно следить за любителями езды на электросамокатах на набережной и периодически проводить межведомственные рейды. Это поможет обезопасить главную прогулочную зону для пешеходов и не допустить стихийного скопления объектов проката. Штрафы ожидают как поставщиков услуг, так и тех, кто ими пользуется в неположенных местах. С недобросовестными предпринимателями будем проводить работу, вплоть до расторжения с ними договоров аренды», — отметил Фаттахов.

Напомним, что исполком города принял решение о запрете использования электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности на набережной имени Ф. Табеева и в Комсомольском парке. Таким образом планируется сократить число несчастных случаев с СИМ.

Согласно постановлению исполкома, разрешено осуществлять прокат только спортивного инвентаря за исключением электрических транспортных средств.

Как рассказали в отделе администрации Центрального района, среди прокатчиков нарушителей выявлено не было.

«В прокате нарушителей нет. С предпринимателями, которые заявлялись на осуществление летней деятельности на летний период на набережной Табеева, сразу была проведена разъяснительная работа. Они в курсе, что по постановлению в городе запрещены электросамокаты», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

Следующий рейд посвятят индивидуальным «самокатчикам», добавили в администрации.

Напомним, в конце апреля на набережной Табеева установили новый знак, запрещающий движение на средствах индивидуальной мобильности: самокатах, гироскутерах, моноколесах, сигвеях – всех тех, где есть двигатель. Запрет действует на протяжении всей набережной. На обычных самокатах, велосипедах, роликах кататься можно. Нарушителей ждут штрафы в размере 800 рублей, а за катание в нетрезвом виде — 1,5 тыс. рублей