В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

В России ужесточат регулирование оборота электросамокатов и электродвигателей. Теперь все они должны проходить обязательную процедуру сертификации. Решение принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает Правительство России.

Мера принята для обеспечения безопасности граждан и снижения числа ДТП с участием электрических средств индивидуальной мобильности.

«В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Напомним, что в ноябре Правительство поддержало проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах, за превышение скорости и езду вдвоем.