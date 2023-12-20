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В России введут обязательную сертификацию электросамокатов
В России ужесточат регулирование оборота электросамокатов и электродвигателей. Теперь все они должны проходить обязательную процедуру сертификации. Решение принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает Правительство России.
Мера принята для обеспечения безопасности граждан и снижения числа ДТП с участием электрических средств индивидуальной мобильности.
«В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Напомним, что в ноябре Правительство поддержало проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах, за превышение скорости и езду вдвоем.
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