Воин, угнавший БТР, и бразильцы в «Спартаке»: «Татар-информ» поставил рекорд посещаемости

Рекорд по посещаемости сайта «Татар-информа» в 2022 году был отмечен редакцией на минувшей неделе. Публикации агентства прочитали свыше 656,5 тыс. уникальных посетителей. Что же их заинтересовало?

Самое большое внимание читателей привлекла статья Гульназ Хабибуллиной из татарской редакции «Татар-информа» «Фанис Хусаинов, угнавший БТР ВСУ: “Мама родила нас не для того, чтобы прятались дома”». Ее за выходные прочитали более 120 тыс. посетителей сайта.

На втором месте по посещаемости оказалась публикация Елены Саляховой «”Умирала три дня”: подробности убийства девочки с ДЦП, за которое судят приятеля матери». Ее прочитали более 119 тыс. человек. Третье место по посещаемости на главном сайте «Татар-информа» заняла публикация Полины Шевчук «В Татарстане третьи сутки ищут 11-летнего мальчика», которая удостоилась внимания 51,2 тыс. читателей.

У спортивной редакции «Татар-информа» самым читаемым стал материал Зульфата Шафигуллина «Тюкавин в “Зените”, бразильцы в “Спартаке” и кого Бердыев позовет в “Сочи”: трансферный гид РПЛ». Ее прочитали 46,1 тыс. человек.

Ранее информационное агентство «Татар-информ» было признано лидером в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана по итогам третьего квартала 2022 года. Таковы данные сервиса «Медиалогия». Пальму первенства агентство удерживает на протяжении шести месяцев.