В Татарстане третьи сутки ищут 11-летнего мальчика

В Татарстане третьи сутки идут поиски 11-летнего мальчика. Известно, что 26 ноября ребенок ушел из дома в поселке Васильево и пропал, сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост ребенка около 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза. Был одет в темно-синюю кадетскую форму, бушлат, темно-синюю шапку и берцы. С собой черный рюкзак.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили «Татар-информу» информацию о поиске ребенка.