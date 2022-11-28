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Ру Тат
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Происшествия
28 ноября 2022  20:01
Полина Шевчук

В Татарстане третьи сутки ищут 11-летнего мальчика

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В Татарстане третьи сутки идут поиски 11-летнего мальчика. Известно, что 26 ноября ребенок ушел из дома в поселке Васильево и пропал, сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост ребенка около 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза. Был одет в темно-синюю кадетскую форму, бушлат, темно-синюю шапку и берцы. С собой черный рюкзак.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили «Татар-информу» информацию о поиске ребенка. 

 

 

#поиски детей #пропал ребенок #МВД по РТ
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