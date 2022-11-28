«Умирала три дня»: подробности убийства девочки с ДЦП, за которое судят приятеля матери

С тяжелейшими травмами головы промучилась девочка-инвалид, прежде чем умереть: к такому выводу пришли эксперты после вскрытия. Тело ребенка обнаружили в одном из домов в Васильево в мае этого года. Сегодня по обвинению в убийстве начали судить приятеля матери девочки. Во время процесса стало известно, почему ребенку не вызвали скорую вовремя.

По обвинению в убийстве 5-летней девочки с ДЦП начали судить приятеля матери ребенка Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Старт процесса по убийству пятилетней девочки с ДЦП едва не сорвался из-за заявления подсудимого – 38-летнего Сергея Макарова. Он просил о том, чтобы дело рассматривала коллегия присяжных заседателей, хотя от этого права он отказался еще до того, как дело поступило в суд.

«У меня тогда не было адвоката, я не разобрался», – объяснил Макаров.

Верховному суду РТ предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, допросить мать погибшей девочки, свидетелей и самого подсудимого. Пока шло следствие, в уголовном деле появились еще несколько эпизодов. Теперь Макарова судят за убийство, угрозу убийством, причинение вреда здоровью средней и легкой степени тяжести.

Тело пятилетней девочки было найдено в мае этого года в одном из домов поселка Васильево Зеленодольского района. Эксперты обнаружили на теле ребенка следы побоев. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве стражи порядка задержали приятеля матери девочки. Зеленодольский городской суд отправил его в СИЗО.

Накануне трагедии ранил ножом мать и тетю девочки

Надежда – так зовут мать погибшей девочки – познакомилась с Сергеем незадолго до трагедии. Между ними завязался роман, женщина стала приглашать нового приятеля в гости. Уже тогда, как вспомнила сегодня в суде сестра Надежды, Сергей показал себя неадекватным человеком.

«Их познакомила его мать. Они живут в соседних домах. Мать, по всей видимости, надеялась, что пристроит своего сына к хорошей женщине и она будет за ним присматривать», – рассказала сестра матери погибшей девочки Екатерина.

О том, что именно произошло, стало известно во время оглашения обвинительного заключения Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Свое истинное лицо Сергей показал во время застолья 9 мая. Тогда Екатерина пришла в гости к Надежде. В какой-то момент между сестрами и Сергеем вспыхнула ссора, во время которой он схватил нож, опрокинул стол и пытался накинуться на женщин.

«В этот момент Макаров стал угрожать сестрам убийством. Надежду он схватил за плечи, повалил на пол и стал бить ее по лицу кулаком, нанеся ей перед этим удары ножом по грудной клетке и ногам», – зачитала из материалов дела прокурор.

Екатерина бросилась защищать Надежду, она попыталась отобрать у взбесившегося гостя нож. Однако Сергей ударил и ее ножом по ногам и рукам. Прибывшие на место медики скорой помощи забрали Екатерину в больницу, Надежда от госпитализации отказалась.

Она умирала три дня, но никто не догадался

Спустя неделю, 15 мая, Сергей снова пришел домой к Надежде. Сказал, что тогда сильно перебрал, не ведал, что творит, и попросил прощения. Поддавшись на уговоры, хозяйка впустила приятеля в квартиру. Кто бы мог подумать, что этот день закончится страшной трагедией.

«Надя жила одна с дочерью. Я приходила к ней со своими детьми и помогала с ребенком. У Нади есть еще старший сын, но он сейчас принимает участие в спецоперации. Ушел на фронт добровольцем. Моя сестра никогда не злоупотребляла алкоголем, была хорошей матерью», – рассказала Екатерина.

Сама Надежда в суде была немногословна. Попросила журналистов не снимать ее лицо, рассказывать подробности трагедии она не стала. О том, что именно произошло, стало известно во время оглашения обвинительного заключения.

Макарова судят за убийство, угрозу убийством, причинение вреда здоровью средней и легкой степени тяжести Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Как оказалось, в тот день Сергей снова выпил. В какой-то момент девочка стала плакать, что сильно разозлило гостя. Пока мать находилась в другой комнате, Сергей несколько раз ударил ребенка, в том числе по голове.

«Подсудимый знал, что ребенок из-за своей болезни находится в беспомощном состоянии. В связи с этим у него возник преступный умысел убить девочку, он нанес ей восемь ударов кулаком по голове. Смерть ребенка наступила из-за кровоизлияния в мозг и разрыва связок», – зачитала прокурор.

Понять сразу, что девочка получила серьезные травмы, Надежда не смогла. Ее дочь постоянно находилась под воздействием препаратов и спала. Иногда просыпалась, чтобы покушать, и снова засыпала. Так продолжалось по меньшей мере три дня. 18 мая она обнаружила девочку мертвой.

«Мы хотим для него сурового наказания, пожизненного срока. Мы боимся, что он может потом выйти и что-нибудь с нами сделать», – высказалась Екатерина.

Сам Макаров уверяет суд, что к смерти девочки-инвалида он никакого отношения не имеет. Убийством сестрам не угрожал. Сегодня суд отказал ему в просьбе провести процесс с коллегией присяжных. Если его вина будет доказана, то ему может грозить пожизненное лишение свободы.