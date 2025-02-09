Военным пенсионерам дважды увеличат выплаты в 2025 году

В 2025 году военным пенсионерам два раза поднимут пенсии. Так, в феврале выплаты проиндексируют на 4,4%, а осенью – еще на 4,5%, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, чьи слова приводит «Лента.ру».

«Военные пенсии в 2025 году увеличат дважды: на 4,4% в феврале, а затем еще на 4,5% осенью», – сказал Никитин.

Он отметил, что индексация произойдет в соответствии с законом о госбюджете на 2025–2027 годы.

Никитин добавил, что повышение пенсий поможет компенсировать инфляцию. Он напомнил, что, согласно данным Росстата, в 2023 году инфляция составила 7,4%, а в 2024-м – уже 9,5%.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ добиться снижения инфляции в 2025 году.

«Это вызов для нас. Мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы у нас рост был сбалансированным», – сказал российский лидер, поручив также сохранить и рост экономики России даже при корректировке.

К слову, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на той же встрече с Путиным заявил, что инфляция не смогла уменьшить доходы населения, люди получили больше.