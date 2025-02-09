Эксперты спрогнозировали ключевую ставку ЦБ по итогам заседания в феврале

Заседание СД ЦБ по ключевой ставке состоится 14 февраля. Эксперты считают, что по итогам встречи Банк России «с большой вероятностью сохранит ключевую ставку – 21% годовых». Они также заявили, что регулятор может рассматривать вариант ее повышения до 22-23%, но это маловероятно, пишет ТАСС.

Напомним, последнее заседание ЦБ прошло в декабре 2024 года. Вопреки прогнозам аналитиков, которые считали, что регулятор повысит ставку до 23-25%, СД Центробанка оставил ее без изменений.

Причем ряд российских банков уже стал снижать ставки по депозитам, пишет РБК. В среднем снижение было на уровне 0,1%-0,5% в зависимости от конкретного банка и срока депозита. По состоянию на 8 февраля, согласно данным ежедневного индекса FRG100, в 80 кредитных организациях средняя ставка по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. рублей составляет 17,25% годовых (максимум фиксировали в декабре 2024 года – 17,79%).

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