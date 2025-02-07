Это вызов для нас. Путин поручил добиться снижения инфляции в 2025 году

Добиться сбалансированного роста экономики России и снижения инфляции в 2025 году. Такие поручения дал Президент страны Владимир Путин российскому правительству. Полное видео со встречи главы государства с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным опубликовала пресс-служба Кремля на Rutube.

«Задача на текущий год – выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», – сказал российский лидер Мишустину.

Путин отметил, что в России по году инфляция составила 9,5%, но на 3 февраля этот показатель вырос до 9,9% год к году. По его словам, такие результаты стали вызовом для страны.

«У нас по году – 9,5%, а, по-моему, на 3 февраля это (показатель по инфляции – прим. Т-и) было уже 9,9% год к году. И это вызов для нас. Мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы у нас рост был сбалансированным», – подчеркнул глава государства.

При этом он поручил и сохранять траекторию роста экономики России даже при их корректировке.